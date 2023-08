Manchester City fait une nouvelle offre pour Lucas Paqueta !

Manchester City a fait de Lucas Paqueta sa priorité de fin de mercato. Après une première offre orale de 80 M€ refusée par West Ham, les Citizens, qui continuent les discussions avec les Hammers, ne lâchent pas le morceau.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, une nouvelle offre orale de 101 M€ vient d’être soumise par la formation de Pep Guardiola pour l’international brésilien. Pourtant, et malgré la somme folle proposée par City pour l’ancien milieu de terrain de l’OL, West Ham ne semble pas encore prêt à céder puisque le club londonien réclame ni plus ni moins que 110 M€ ! Une vraie folie… mais en Premier League plus qu’ailleurs c’est bien connu, quand on aime, on ne compte pas.