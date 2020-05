LdC : l'UEFA a trouvé des dates pour les matches de l'OL et du PSG

Si la Ligue de Football Professionnel a décidé d'arrêter la Ligue 1 et que la Bundesliga a annoncé une reprise de son championnat, on est un peu plus dans le flou en ce qui concerne les compétitions européennes et notamment la Ligue des Champions. L'UEFA souhaite une reprise au mois d'août et travaille en ce sens. D'après les informations de RMC Sport, l'Olympique Lyonnais qui avait battu la Juventus 1-0 devrait jouer le match retour à Turin le 8 août.

Une réunion s'est tenue ce matin à Turin entre les présidents des principaux clubs européens. L'UEFA a confirmé qu'elle souhaitait à tout prix terminer cette édition 2019/2020. En tablant sur la fin des championnats d'ici fin juillet, l'organe qui gère le football européen aurait également trouvé une date pour les quarts de finale. Ils auraient ainsi lieu le 10, 11 ou 12 août. Le Paris Saint-Germain qui a éliminé le Borussia Dortmund en huitièmes de finale pourrait alors faire son grand retour à la compétition.