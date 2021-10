Rennes : retour imminent pour Jérémy Doku ?

Absent depuis le 11 octobre dernier pour une blessure au genou, l'ailier international belge (10 sélections, 2 buts) Jérémy Doku ne serait plus très loin d'un retour au sein de l'effectif rennais. Présent en conférence de presse, à la veille de la réception de Strasbourg, Bruno Genesio a d'ailleurs confirmé cette tendance positive pour le feu-follet du club breton, même si la date effective reste encore assez floue.

«On attend, c'est une blessure un peu particulière, c'est lié beaucoup aussi à la sensation qu'il aura quand on va le remettre sur le terrain. Mais il aura beaucoup de fraîcheur pour le dernier bloc après la trêve de novembre, et ce sera un atout supplémentaire. Ou peut-être juste avant Lyon, on verra l'évolution.» À en croire les propos du coach rennais, Doku devrait donc réapparaître après la prochaine trêve ou même juste avant contre Lyon, le 7 novembre prochain à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1. Une bonne nouvelle pour le Stade Rennais.