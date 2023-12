Argentine : Lionel Messi entretient le suspens pour le Mondial 2026

Jamais Lionel Messi n’aura été autant bavard. À 36 ans, le champion du monde argentin semble aimer de plus en plus les médias depuis qu’il a soulevé le Graal il y a un an à Doha. Aujourd’hui, l’homme aux 180 sélections (106 buts) avec la sélection albiceleste est revenu sur la possibilité de le voir participer à la Coupe du Monde 2026 (organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ndlr). Et le doute persiste.

« Le temps nous dira si je serai là ou pas. C’est une réalité, je vais atteindre un âge qui ne me permet normalement pas de participer à la Coupe du Monde (2026) et c’est pourquoi j’ai dit que je ne pensais pas être là. Il me semblait qu’après la Coupe du Monde, c’était fini et que j’allais prendre ma retraite, mais c’est tout le contraire : maintenant, je veux être ici plus que jamais parce qu’après avoir passé tant d’années à souffrir, nous vivons aujourd’hui un moment spécial que je n’avais jamais vécu auparavant avec l’équipe nationale d’Argentine et je veux en profiter. J’aime venir en Argentine, être ici. Je me sens bien dans le groupe, j’en profite. Il y a un groupe très uni, un groupe très sain qui aime être ensemble. Je veux profiter de tout cela sans penser à deux ou trois ans, ce qui est beaucoup dans le football », a-t-il déclaré dans des propos relayés par TyC Sports.