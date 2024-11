Real Madrid : le nouveau pari fou de Florentino Pérez

Depuis plusieurs années, Florentino Pérez mène le Real Madrid d’une main de maître. L’homme d’affaires de 77 ans s’est investi sur plusieurs chantiers colossaux, le plus important étant la rénovation du stade Santiago-Bernabéu. En ce qui concerne le domaine sportif, l’Espagnol tente encore et toujours de bâtir l’équipe la plus compétitive possible pour remporter des titres. Cet été, il a d’ailleurs enfin réussi à mettre la main sur Kylian Mbappé (25 ans). Un joueur qu’il convoite depuis des années et pour lequel il a mouillé le maillot. Malgré les réticences de certains dirigeants après les multiples échecs avec l’ancien du PSG, le boss madrilène est resté solide sur ses appuis et a réussi à le faire signer.

Mais pour le moment, le Français n’est pas parvenu à évoluer à son meilleur niveau. Malgré cela, la direction madrilène garde confiance en lui comme elle l’a expliqué ce jeudi dans les colonnes de Marca. Du côté de Relevo, le sujet qui fait couler de l’encre aujourd’hui n’a rien à voir avec KM9 et ses 100 premiers jours au sein de son nouveau club. En effet, le média ibérique, réputé pour son sérieux, fait un point sur le nouveau projet mené par Florentino Pérez. Hier, les journalistes de l’émission El Chiringuito avaient déjà commencé à en parler. Ils ont révélé que le n°1 de la Casa Blanca allait évoquer un sujet inattendu et important lors d’une assemblée organisée dimanche au sein de l’écurie espagnole.

Le boss du Real Madrid lance un nouveau projet

Le journaliste Edu Aguirre, bien informé sur le Real Madrid, a précisé que le patron des Merengues «va frapper un grand coup sur la table lors de l’assemblée de dimanche.» Ce jeudi, on en sait donc un peu sur le fameux coup que prépare Florentino Pérez. Relevo explique que le 24 novembre, Florentino Pérez va affronter les membres délégués de l’Assemblée pour évoquer la situation de son club et obtenir la validation des comptes annuels et du budget de la saison. Jusque-là, rien de fou. Mais la publication espagnole ajoute qu’il va profiter de cette occasion pour exposer son nouveau projet. Un projet sur lequel il travaille d’ailleurs depuis des mois.

En effet, Pérez, qui a commencé à évoquer son plan mardi avec des partenaires, veut mettre en place un changement dans la structure du club et plus largement de l’entreprise qu’est le Real Madrid. Son idée est donc de transformer les socios du club en actionnaires. Un projet qui a pour but de protéger les socios, qui pourraient transmettre leurs actions qu’au sein de leur famille. Cela permettrait d’éviter des ventes à des tiers. Très impliqué, le président de la Casa Blanca s’est entouré du cabinet d’avocats Clifford Chance et de la banque d’investissement Key Capital afin de proposer le projet «le plus viable, légal et correct possible» assure Relevo. Mais cette idée ne rassure pas tout le monde.

Des socios qui vont devenir actionnaires

Le média ibérique précise que certains partenaires de longue date ont une certaine crainte et redoutent de devenir purement une société sportive comme d’autres écuries. Mais Florentino Pérez et ses équipes sont confiants et assurent que leur plan est «de protéger l’institution des autres qui tentent de profiter de la marque Real Madrid et de gérer les revenus qu’elle génère.» Le Real Madrid veut donc plus d’indépendance afin de contrôler ses actifs tout en restant fidèle à ses principes et ses valeurs, ainsi qu’à sa tradition. Ce qu’avait déjà évoqué le président du Real Madrid lors de la précédente assemblée, l’an dernier. «Nous avons construit un héritage depuis 1902 que nous avons le devoir de défendre. La Liga pense que notre héritage n’a pas d’importance pour nous. »

Il a ajouté : «ils osent prendre notre argent, alors que cet argent appartient aux 100 000 membres du Real Madrid. Il faut adopter des mesures pour que Madrid et ses membres aient la capacité nécessaire pour défendre notre club.» Outre ce nouveau projet, Florentino Pérez compte profiter de son auditoire pour attaquer l’UEFA, la FIFA et le Ballon d’Or, lui qui ne digère toujours pas que Vinicius Jr ou Dani Carvajal n’ait pas été sacré à Paris le 28 octobre dernier. Vexé, il avait d’ailleurs annulé le voyage de la délégation madrilène dans la capitale française au dernier moment. Pérez évoquera églalement la Super League, l’un de ses chevaux de bataille. Le programme est donc chargé pour le boss madrilène.