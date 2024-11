Le Real Madrid envoie un message fort à Kylian Mbappé

C’est l’heure du premier bilan pour Kylian Mbappé. Cet été, l’attaquant de l’équipe de France réalisait son rêve de gosse en signant au Real Madrid. Après 7 saisons passées avec le PSG, le Bondynois signait donc libre dans son club de cœur qu’il espérait bien marquer de son empreinte, et le plus rapidement possible. Au club depuis plus de 100 jours, le Français aurait sans doute rêvé d’un bien meilleur début sous ses nouvelles couleurs. S’il affiche un bilan comptable honorable avec 8 buts et 2 passes décisives en 16 matches, Mbappé est bien loin de son meilleur niveau.

Souvent transparent dans le jeu, maladroit techniquement et devant le but, peu impactant physiquement, l’ancien joueur du PSG n’a pas vraiment convaincu et a rapidement été la cible des critiques du côté des supporters madrilènes qui attendent bien plus de lui. Car le Français est arrivé avec un statut de superstar, avec une présentation en grande pompe. Mais pour le moment, cela ne se ressent pas sur le terrain. Pour autant, pas question pour son club de le lâcher. Récemment, Carlo Ancelotti avait apporté son soutien à Mbappé en conférence de presse. «Mbappé a confiance en ses qualités et nous apportera beaucoup, comme il l’a toujours fait depuis son arrivée à Madrid. Nous sommes satisfaits de Kylian, qui marque régulièrement et est important pour l’équipe. Dans le staff, nous pensons qu’il se rapproche peu à peu de son meilleur niveau. Nous ne sommes pas pressés, car nous savons que Kylian va continuer à s’améliorer.»

Le Real Madrid est serein

Une manière pour le coach italien de ne pas griller son joueur, déjà sous le feu des critiques aussi bien en France après avoir manqué deux trêves, qu’en Espagne donc. Mais malgré son coup de moins bien, le Real Madrid ne semble pas du tout s’inquiéter, au contraire. Au club, on estime qu’il n’y a rien d’alarmant et que Kylian Mbappé, à force de travail, va redevenir le joueur qu’il était. C’est en tout ce qu’ont déclaré les Merengues dans les colonnes de Marca. « Nous sommes calmes, nous savons que c’est un canon (ndlr : autrement dit un crack) », a balancé le club au moment de faire le bilan de son joueur après 3 mois en tant que titulaire.

Du côté de Valdebebas, on estime que Kylian Mbappé finira forcément par briller sous la tunique madrilène. «Mbappé est un grand joueur» expliquent les dirigeants madrilènes en interne. Du côté de la Casa Blanca, on estime que ses débuts marquants, un but pour son premier match et donc le titre en Supercoupe, n’ont pas aidé à calmer l’euphorie et les attentes autour de lui. Cela a peut-être été trop vite pour Mbappé et le mauvais début de saison de manière globale du Real Madrid n’a pas facilité non plus la tâche. En bref, on estime au sein du club que Kylian Mbappé a des circonstances atténuantes et qu’il a encore la confiance de tout le monde. L’intéressé appréciera.