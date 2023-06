Sergio Ramos ne reviendra pas à Séville

La suite après cette publicité

Malgré les derniers bruits de couloir faisant état d’un potentiel retour de Sergio Ramos à Séville, le club andalou n’ira pas plus loin. Si l’Espagnol, lui, ne cachait pas en privé sa volonté de revenir dans son club formateur ces dernières semaines, Séville ne ferait pas corps avec cette position selon Relevo.

Avec l’arrivée récente de Federico Gattoni et les présences de Badé, Marcao, Kouassi, Rekik et possiblement Gudelj au poste de défenseur central, le club andalou privilégierait l’option de composer avec ses forces existantes. À l’heure actuelle, un retour de Ramos n’est donc pas à l’ordre du jour. Relevo précise que le défenseur de 37 ans n’a pas l’intention de raccrocher les crampons pour autant, et veut continuer de jouer au football tant que son corps le lui permettra.

