Mercato : Chelsea va avoir une enveloppe de 235 M€ pour recruter cet été !

La suite après cette publicité

Chelsea peut respirer. Hier matin, le Telegraph a annoncé que le gouvernement britannique avait donné son feu vert à Roman Abramovich pour vendre son club au consortium dirigé par Todd Boehly. Puis, en fin de journée, la Premier League a officiellement approuvé le projet de rachat de l'écurie londonienne, mise en vente le 2 mars dernier par l'oligarque russe. Toutefois, la ligue anglaise a précisé que cette opération restait soumise «à la délivrance par le gouvernement de la licence de vente requise et à l'achèvement satisfaisant des étapes finales de la transaction».

Une enveloppe XXL

Tous les voyants sont donc au vert pour que la vente de Chelsea puisse aboutir avant le 31 mai, date butoir fixée par la Premier League. Alors qu'il reste encore quelques détails à régler, les futurs propriétaires se sont déjà mis au travail. Depuis plusieurs semaines, Todd Boehly, le co-propriétaire des LA Dodgers, est présent à Londres et échange avec la direction du club pour préparer au mieux la suite. D'ailleurs, le Telegraph explique ce mercredi que Boehly et ses équipes ont de très hautes ambitions. Ils veulent envoyer un message fort très rapidement en mettant de gros moyens sur le prochain mercato.

L'objectif est de bâtir une équipe ultra compétitive pour réduire l'écart avec Manchester City et Liverpool en championnat, voire même les concurrencer. C'est ce qui a été signifié à Thomas Tuchel, avec lequel Boehly a échangé après le dernier match de la saison face à Watford. Le média anglais indique donc que les pensionnaires de Stamford Bridge auront une enveloppe mercato de 200 M£, soit environ 235 millions d'euros. De quoi se faire plaisir donc sur le marché des transferts, même si le montant annoncé prend en compte les ventes prévues de certains éléments de l'équipe.

Renforcer la défense, une priorité

Ainsi, la priorité des Blues sera de se renforcer en défense, puisque les départs d'Antonio Rüdiger et Andreas Christensen sont actés. Cesar Azpilicueta se rapproche, lui, du Barça tout comme Marcos Alonso. Pour compenser ces pertes, les Londoniens veulent Jules Koundé (Séville) et Josko Gvardiol (Leipzig) en priorité. Pau Torres (Villarreal) et José Maria Gimenez (Atlético) sont aussi suivis. Au milieu et en attaque, les Blues pourraient aussi se renforcer. Alors que Jorginho et N'Golo Kanté sont en fin de contrat dans un an, Timo Werner et Hakim Ziyech sont ouverts à un départ.

Enfin, Chelsea ne fermerait pas la porte en cas de bonne offre pour Christian Pulisic. Pour renforcer le milieu de terrain, Tuchel avait pensé à Aurélien Tchouaméni, qui ne devrait pas venir et qui est courtisé par le PSG, le Real Madrid et Liverpool. Courtisé aussi, Declan Rice (West Ham) se rapproche, lui, de Manchester United. Devant, les Blues auront peut-être plus de chances de recruter Raheem Sterling (Manchester City). Enfin, les nouveaux patrons des Blues discuteront aussi de certains cas particuliers, dont celui de Romelu Lukaku. Le nouveau Chelsea prend déjà forme !