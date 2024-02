PSG - Brest : les compositions sont tombées

Les huitièmes de finale de la Coupe de France se poursuivent ce mercredi avec un choc entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois. A domicile, les Franciliens s’organisent dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira et Lucas Beraldo. Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz sont alignés dans l’entrejeu. Ousmane Dembélé et Bradley Barcola soutiennent le buteur Kylian Mbappé.

De leur côté, les Bretons s’articulent dans un 4-4-2 losange avec Grégoire Coudert dans les cages derrière Kenny Lala, Julien Le Cardinal, Lilian Brassier et Bradley Locko. Mahdi Camara, Jonas Martin et Hugo Magnetti constituent le milieu de terrain. En pointe, Martin Satriano prend place avec Steve Mounié à ses côtés et Kamory Doumbia un cran plus bas.

Les compositions

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Danilo, Beraldo – Ruiz, Zaïre-Emery, Vitinha – Dembélé, Mbappé, Barcola

Brest : Coudert - Lala, Le Cardinal, Brassier, Locko - Camara, Martin, Magnetti - Doumbia - Satriano, Mounié