Real Madrid : Luka Modric a pris une décision pour son avenir

On l'a vu face à Paris en milieu de semaine : Luka Modric a beau avoir 36 ans, l'âge ne l'empêche pas d'être performant, bien au contraire. Sa qualité technique et sa vision du jeu excellente sont intactes, et il reste un rouage plus qu'essentiel de l'équipe de Carlo Ancelotti. Mais son contrat expire en juin...

Il y a eu cette rumeur Manchester City, mais elle n'a jamais semblé vraiment sérieuse. Et si on se fie à l'information de Marca ce dimanche, son avenir devrait tout de même continuer de s'écrire à Madrid. Le Croate a pris sa décision, qui n'est d'ailleurs pas vraiment surprenante : prolonger avec le Real Madrid.

Des clubs intéressés

Le média précise tout de même qu'il y a des intérêts d'autres clubs européens, sans les citer - plus tôt dans la saison, la presse anglaise parlait de Manchester City - mais qu'il a décidé de prolonger. Pour le plus grand bonheur de sa direction, qui considère que c'est en excellente voie, et qu'il devrait prolonger pour une saison de plus. Il ne resterait plus qu'à boucler l'accord.

Son rôle de leader dans le vestiaire et sur le terrain sont particulièrement apprécié, tout comme il est considéré comme un symbole du club par les supporters. La belle histoire d'amour entre les deux parties devrait donc se poursuivre pendant un bon moment...