Nantes se penche sur Jean Onana

Si on a désormais la certitude qu’Antoine Kombouaré sera l’entraîneur de Nantes pour entamer la seconde partie de saison, difficile de s’avancer avec autant de conviction pour les joueurs qui composeront son équipe. 16e de Ligue 1, le FCN devrait se séparer de plusieurs éléments, et dans le sens inverse, en intégrer de nouveaux. Parmi les partants, on ne se fait plus trop d’illusions autour d’Alban Lafont, invité publiquement à quitter le club par Kombouaré. Quant à Ignatius Ganago, il devrait prochainement s’engager avec le New England Revolution en MLS.

La suite après cette publicité

Au rayon des arrivées, celle d’Anthony Lopes a déjà été officialisée, alors qu’une autre pourrait intervenir au milieu de terrain. Ces derniers jours, Ouest-France avançait un intérêt des Canaris pour le Monégasque Eliot Matazo, ajoutant que l’ASM privilégiait un transfert sec. Selon nos informations, un autre profil est étudié par Nantes, à savoir celui de Jean Onana. Passé par Lille, Bordeaux, Lens et six mois à l’OM la saison dernière (14 matches - 1 but toutes compétitions confondues), le milieu de terrain camerounais est en difficulté du côté de Besiktas où il est sous contrat jusqu’en 2027). Cette saison, le joueur de 25 ans n’a ainsi disputé que 3 rencontres de championnat, et n’a plus joué depuis le 30 septembre dernier. Comme la saison passée où l’OM avait récupéré le joueur pour une courte pige, le FC Nantes pourrait tenter une opération similaire. À suivre.