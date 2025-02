SPL : Roberto Firmino écarté du groupe d’Al-Ahli

Roberto Firmino et Al-Ahli, l’histoire touche à sa fin. Alors qu’il avait rejoint l’Arabie saoudite à l’été 2023, le Brésilien ne devrait pas rester longtemps dans le pays du Golfe. Son écurie a décidé cet hiver de dépenser 50 millions d’euros pour recruter Galeno, attaquant du FC Porto, et a atteint par la même occasion son quotas de joueurs étrangers au sein de son effectif. Et les Saoudiens ont fait le choix de désinscrire Firmino de la liste de joueur pouvant disputer le championnat. Il ne pourra désormais porter les couleurs de son équipe qu’en Ligue des Champions asiatiques.

La suite après cette publicité

Et l’intéressé n’a logiquement pas apprécié cette décision. Celui qui a disputé 17 matchs de Saudi Pro League cette saison, pour 9 buts inscrits, a publié un message sur son compte Instagram. L’ancien joueur de Liverpool a cité un extrait de la Bible pour s’exprimer : « Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. »