Coupe de France : le PSG élimine Le Mans sans trembler

Après avoir souffert plus que prévu face à Espaly au tour précédent, le PSG se déplaçait en 8e de finale de Coupe de France sur la pelouse du Mans, pensionnaire de National. Avec de nouveau une équipe bis alignée par Luis Enrique, avec Safonov dans les buts, Zague à droite, Mayulu au milieu, mais aussi un trio offensif Kvaratskhelia-Ramos-Doué susceptible de faire mal à la défense à 5 proposée par les Sarthois. Comme à son habitude, le club de la capitale prenait le contrôle du ballon, pendant que Le Mans cherchait avant tout la verticalité et le contre fatal.

La suite après cette publicité

Aucune occasion franche après une grosse vingtaine de minutes. Le temps de donner confiance aux Manceaux, qui se laissaient peut-être griser. Après une première mauvaise relance qui aboutissait déjà à un tir de Doué, la défense mancelle se mettait toute seule en danger, Lauray se faisant contrer à l’entrée de sa propre surface par Ramos. Désiré Doué ne se loupait pas et croisait parfaitement sa frappe pour ouvrir le score (0-1, 25e). Il n’y avait pas grand-chose de plus à retenir d’une première période décevante dans le jeu, entre un Gonçalo Ramos peu trouvé et un Kvaratskhelia trop brouillon.

Barcola décisif

A la pause, l’entraîneur du Mans, Patrick Videira, tentait de booster ses joueurs. « Les gars, on est en train de les faire douter. On va les avoir les occasions. On peut le faire ! ». Mais ils voyaient aussi Achraf Hakimi remplacer Zague sur le côté droit, et Nuno Mendes remplacer Lucas Hernandez sur le côté gauche. Toutefois, ils parvenaient à se créer assez rapidement des situations de contres, sans parvenir à prendre le dessus sur le dernier défenseur parisien. Le match retrouvait un petit rythme, entre possession stérile du PSG et manque de précision côté manceau. Luis Enrique lançait alors Vitinha et Barcola aux places de Mayulu et Doué pour mettre plus d’intensité. Et cela fonctionnait très vite.

La suite après cette publicité

Ballon en profondeur de Nuno Mendes côté gauche pour Barcola. L’international tricolore déposait son adversaire et s’en allait battre le portier d’une frappe sous la barre, de près (0-2, 71e). Trois minutes après son entrée en jeu, Barcola donnait un peu d’air aux siens. Hakimi échouait à aggraver le score, sur un contre, après un caviar de Kvara (73e). Mais l’événement de la fin de match était l’entrée en jeu de Presnel Kimpembe à la 81e minute, lui dont le dernier match remontait à février 2023 ! Le défenseur formé au club prenait le brassard, et un carton jaune, deux minutes après son entrée, pour une faute qui offrait un coup-franc dangereux, mais sans conséquence. On a senti un défenseur en manque de repère, même dans son marquage, mais l’essentiel était qu’il refoule enfin une pelouse. Avec la qualification du PSG à la clé.