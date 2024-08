RC Lens : le grand optimisme de Malang Sarr

Il peut être l’une des très belles pioches du mercato estival en Ligue 1. Fort d’une riche expérience à travers l’Europe (Nice, Chelsea, FC Porto), Malang Sarr a rejoint gratuitement le RC Lens cet été. Le gaucher, amené à remplacer un éventuel départ de Kevin Danso du club artésien, a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs ce samedi face au Bayer Leverkusen (2-2). Durant 25 minutes, l’ancien de Monaco a montré une partie de son talent.

Au terme de la rencontre, le joueur de 25 ans a fait part de son excitation et de son optimisme pour la saison à venir : «je n’ai que des bonnes sensations. Avec le groupe qu’on a, l’adaptation a été facile. On a un groupe soudé, un peu comme une famille. On a montré de la qualité dans ce match contre le champion d’Allemagne. On n’a pas à rougir de notre performance, surtout qu’on termine le match en ayant marqué deux buts. Toute l’équipe est contente de la performance. On va construire là-dessus et on fera une belle saison, c’est certain.»