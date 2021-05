Journal du Mercato : le LOSC se prépare à une saignée d'envergure

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

Second de Ligue 1 cette saison, le Paris Saint-Germain pourrait bien bouleverser son effectif la saison prochaine. Des départs sont donc attendus et selon France Football, l'Espanyol Barcelone, récemment promu en Liga serait prêt à accueillir Rafinha. Le Brésilien qui n'aura pas convaincu à Paris pourrait retrouver l'Espagne après une petite saison sous les couleurs parisiennes.

Dans le sens des arrivées, le milieu de terrain français, Eduardo Camavinga, a choisi de rejoindre le PSG selon RMC Sport. Son entourage a déjà fait savoir qu'il ne prolongera pas le contrat qui le lie au Stade Rennais jusqu'en 2022. Il faudra donc le vendre cet été et les Bretons réclameraient 100 millions d'euros.

Du côté de Monaco, Paul Mitchell a annoncé la volonté du club d'améliorer l'effectif et selon La Gazzetta dello Sport, l'ASM souhaiterait enrôler Henrik Mkhitaryan, auteur d'une très bonne saison à la Roma. Un départ qui pourrait être facilité par l'arrivée de José Mourinho sur le banc romain, avec qui l'international arménien ne partage pas de très bons souvenirs lors de son passage à Manchester United.

Enfin, ça devrait également bouger à Montpellier puisque selon les informations de L'Équipe, Younès Belhanda pourrait effectuer son grand retour en Ligue 1. Champion de France avec le MHSC en 2012, l'international marocain aurait trouvé un accord avec le club pour s'entraîner avec l'équipe avant, pourquoi pas de s'y engager ? Pour rappel le milieu de 31 ans est libre depuis sa résiliation avec Galatasaray.

Le focus du jour

On reste en France pour notre focus du jour sur le LOSC qui, malgré son titre de champion, pourrait connaître une véritable saignée sur le marché, cet été. Surtout sur des joueurs à fortes valeurs marchandes. On pense à Mike Maignan, qui est déjà à Milan et qui a réussi sa visite médicale. Le portier français va s'engager dans les prochaines heures avec l'AC Milan. Lille devrait récupérer environ 15M€ dans l'affaire.

Le LOSC pourrait aussi récupérer une grosse somme avec le transfert de Boubakary Soumaré à Leicester. Le milieu de terrain serait tout proche de s'engager. Au total, Lille doit récupérer 95 M€ cet été pour ne pas avoir ses finances dans le rouge. D'autres cadres pourraient donc faire leurs valises.

Comme Sven Botman, qui intéresse fortement Manchester United. Ou Jonathan Ikoné, dans les petits papiers du Borussia Dortmund. Ou encore Renato Sanches, dans le viseur de l'AS Roma de José Mourinho. Burak Yilmaz, de son côté, pourrait aussi rentrer en Turquie, après sa saison exceptionnelle et à un an de la fin de son contrat. Enfin, une note positive, elle concerne José Fonte. Le défenseur central portugais a clamé son envie de rester une saison de plus dans le Nord.

Mais la vraie question que tous les supporters de Lille se posent c'est : est-ce que Christophe Galtier sera toujours l'entraîneur du LOSC en 2021-22 ? Le principal intéressé vient d'annoncer ce soir qu'il allait finalement plier bagage. Il pourrait alors filer à Lyon, à Nice ou au Napoli, qui lui font les yeux doux. Pour le remplacer, 3 noms ont filtré dans la presse. Il s'agit de Laurent Blanc, de Lucien Favre et de Thiago Motta.

Les infos du jour à l'étranger

Alors que les négociations se poursuivent entre l'Olympique de Marseille, Flamengo et Gerson pour le transfert du Brésilien, ESPN annonce aujourd'hui que les plans des Phocéens pourraient être assez largement chamboulés avec l'arrivée d'un concurrent de taille dans ce dossier. Selon le média, le Real Madrid pourrait se montrer intéressé par le profil de l'ancien Romain, Marseille pourrait donc avoir du souci à se faire.

Toujours en Espagne, Georginio Wijnaldum est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone. En fin de contrat cet été, le Néerlandais représentait une aubaine et devrait donc rejoindre la Catalogne pour les trois prochaines saisons. Selon les informations de la Ser, l'entourage du Néerlandais aurait même déjà rencontré Laporta et Koeman aujourd'hui. Affaire à suivre...

En Italie, en fin de contrat, Gianluigi Donnarumma ne devrait pas poursuivre l'aventure à Milan, qui va recruter Mike Maignan. Le portier italien bénéficie toutefois de touches à la Juventus, à Barcelone ou encore à Tottenham.

Les principaux officiels du jour

A l'étranger, Hansi Flick a retrouvé du travail après son départ du Bayern Munich. Le technicien allemand a été nommé sélectionneur de l'Allemagne. Il prendra la tête de la sélection après l'Euro de cet été. Au niveau des clubs, Gennaro Gattuso quitte le Napoli afin d'entraîner la Fiorentina la saison prochaine.

Du côté des joueurs, Luka Modric a prolongé son contrat d'une saison avec le Real Madrid. En fin de contrat, le Croate a signé un nouveau bail jusqu'en juin 2022. Il retrouvera peut-être Dani Ceballos la saison prochaine dans l'effectif madrilène. Le milieu de terrain espagnol a dit adieu à Arsenal, où il était prêté, hier soir dans un post sur ses réseaux sociaux.

En France, le jeune Kays Ruiz quitte le PSG. En fin de contrat, il a choisi de ne pas prolonger l'aventure dans la capitale française. Même chose, fin de contrat et départ, pour Mathieu Debuchy à l'AS St Etienne. Le défenseur latéral français a annoncé la fin de son aventure verte sur son compte Instagram.