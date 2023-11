LOSC : grosses tensions à cause du stade !

Locataire de la Décathlon Arena Stade Pierre-Mauroy, le LOSC est dans une situation difficile. Et pour cause, si le club nordiste souhaite faire baisser le loyer, le propriétaire du stade, la MEL (Metropole européenne de Lille) ne veut pas. Principalement parce que le LOSC lui doit de l’argent, n’ayant pas respecté toutes les échéances de paiement, selon les informations de RMC Sport.

Le club, actuellement quatrième au classement de Ligue 1, doit approximativement un an de loyer à la MEL, soit une somme de plus de 6 millions d’euros dus. Le média, qui reprend les propos du président de la MEL Damien Castelain, ajoute que les comptes du club pourraient être saisis… Nous ne sommes pas dans un petit stade. Il y a une toiture, il y a tous les équipements conformes pour que le LOSC paye 6,5 millions d’euros de loyer par an. C’est une somme connue depuis 2012. Michel Seydoux et Gérard Lopez ne se sont jamais plaints, a notamment pesté Castelain. Bonne ambiance.