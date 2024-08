Serie A : Bologne se loupe encore, Lecce fait chuter Cagliari

Suite de la 3ème journée de Serie A ce samedi soir. Le club de Bologne accueillait Empoli sur la pelouse de son stade de Renato-Dall’Ara. Avec le départ de Thiago Motta et de certains joueurs cadres comme Joshua Zirkzee et Riccardo Calafiori, les Rossoblu ont bien eu des difficultés sur ces premières rencontres de championnat avec seulement un point pris en deux matchs. Le duel du jour avait bien débuté avec l’ouverture du score de Giovanni Fabbian (2e) avant l’égalisation immédiate d’Emmanuel Gyasi (3e). Score final (1-1) et Bologne cherche donc toujours sa première victoire.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Empoli 5 3 1 1 2 0 3 2 16 Bologne 2 3 -3 0 2 1 2 5

Dans l’autre rencontre, Cagliari se déplaçait dans les Pouilles pour y défier le club de Lecce et leurs nombreux français (Frédéric Guilbert, Balthazar Pierret, Rémy Oudin) titulaires et présents sur la feuille de match, sur la pelouse du stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare. Au cours d’une rencontre équilibrée, Lecce a ouvert le score grâce à Nikola Krstović (26e). L’exclusion de Patrick Dorgu a déséquilibré le système de l’équipe mais les joueurs ont bien tenu pour empocher la victoire (1-0).