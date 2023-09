OL : Alexandre Lacazette et les cadres sont au bout du rouleau !

La suite après cette publicité

La crise s’intensifie à l’Olympique Lyonnais. En déplacement à Brest pour y défier un SB29 sur un nuage depuis le début de saison, les Gones ont été punis en fin de rencontre par un coup de casque rageur de Steve Mounié (1-0, 87e). Un dénouement cruel mais cohérent vu la pauvreté du match réalisé par les ouailles de Fabio Grosso, auteur de débuts ratés sur le banc lyonnais. Seizièmes de Ligue 1 et avec zéro victoire dans leur besace, les joueurs rhodaniens ont de quoi être inquiets tout comme les supporters.

En souffrance sur le pré à l’instar de son équipe, Maxence Caqueret a poussé un coup de gueule à l’issue de la rencontre : «On n’a pas été bons, on n’a pas su jouer au foot. On a subi du début à la fin. Encore une fois, c’est inadmissible. C’est nous qui sommes sur le terrain. Il faut assimiler les consignes du coach. On le dit à chaque fois mais il faut le faire pour regagner des matches. C’est une crise que l’on traverse. On n’a pas gagné le moindre match et c’est pas normal. Il y a un gros souci, il faut changer les choses. Le coach peut nous apporter de bonnes choses. Il faut comprendre ce qu’il veut pour travailler ensemble.»

Alexandre Lacazette semble déprimé

Alors que le milieu de terrain de 23 ans croit en un avenir plus ensoleillé entre Rhône et Saône, le capitaine Alexandre Lacazette semble résigné. Egalement interrogé à l’issue de la rencontre, l’ancien buteur d’Arsenal n’a pas fait preuve d’un optimisme à toute épreuve : «On joue avec la peur, vu la situation c’est compliqué, je vais faire attention à ce que je dis parce que j’ai pas envie de déraper, ça se répète, on dit les mêmes choses chaque week-end, on parle dans le vestiaire mais on fait les mêmes choses sur le terrain, c’est pas facile mais c’est à nous de trouver la solution. L’énervement ? J’ai pas envie de dire n’importe quoi, il faudra être patient avec le coach, comprendre ce qu’il veut et qu’on puisse réussir tous ensemble. Une crise à l’OL ? Je sais, c’est pour ça qu’on a changé de coach, on peine à se créer des occasions, à aller dans la surface adverse donc c’est forcément plus compliqué.»

Conscient de la situation compliquée dans laquelle est englué le club rhodanien, le joueur formé à Lyon sait qu’il a un rôle prépondérant à jouer dans les prochaines semaines. Néanmoins, le Général Lacazette avoue que la situation qu’il traverse avec son club fétiche est assez délicate et nouvelle pour lui : «Des joueurs pas investis ? Je vous laisserai juger, ce n’est pas à moi de dire si certains joueurs se donnent à fond ou pas, du moins pas devant la télé, je me donne à fond de mon côté, des fois c’est bien, parfois non. J’essaye de parler, d’aider mes partenaires et de faire réaliser la situation, c’est pas facile car c’est une situation nouvelle. On va continuer à travailler et j’espère que ça ira mieux le week-end prochain.» Les joueurs de Fabio Grosso ont donc tout intérêt à rebasculer dans la première partie de tableau afin de revenir dans une situation confortable. Mais cela risque d’être compliqué dans les prochaines semaines vu le capharnaüm régnant dans la capitale des Gaules en ce moment…