Toulouse - OL : les notes du match

L’Homme du match

- Mata (7) : si l’OL n’a pas sombré, c’est en grande partie grâce à lui. Ses interventions auront été décisives en seconde période particulièrement, avec quatre duels gagnés et cinq interventions décisives. Il s’est néanmoins fait bouger par Gboho (72e), mais c’est lui qui a réussi à mettre à mal l’attaque violette et au bout, les Lyonnais ont pu aller chercher la victoire.

Olympique Lyonnais

- Perri (6,5) : parfois peu académique dans ses sorties, le portier brésilien aura permis à l’OL de rester dans le match tout au long de la partie avec trois arrêts décisifs et notamment un qui permet à son club d’aller chercher la victoire au bout de l’action (90e+2). Il ne peut grand-chose sur la belle frappe de Gboho, en revanche.

- Kumbedi (6) : pour son retour dans la défense lyonnaise, Kumbedi aura été décisif. S’il aura eu quelques errances défensives en début de match, il aura réussi à être précis offensivement, notamment sur son joli centre qui a été dévié par la défense toulousaine dans son propre but. Un total de trois centres réussis. Des points gagnés pour lui aujourd’hui. Remplacé par Maitland-Niles (89e).

- Caleta-Car (4,5) : un placement douteux d’entrée, sur la première occasion toulousaine (5e), ainsi que deux duels perdus qui auraient pu être dangereux en début de match. Mais après la tempête, le Croate s’est montré plus solide avec cinq duels gagnés et plus de sérénité, sans doute grâce à l’influence de Clinton Mata.

- Abner (4,5) : un mauvais alignement sur le but rapide de Gboho et trop de fébrilités défensives pour le néo-international brésilien. Pas aidé par Zaha, il n’a pu réellement se projeter vers l’avant. Légèrement plus rassurant en seconde période, le latéral gauche n’a pas vraiment gagné des points avec ce match délicat.

- Caqueret (2,5) : Maxence Caqueret paraît de plus en plus problématique depuis le début de saison. Ce dimanche, il a encore été bien loin de son niveau de la fin de saison dernière en étant souvent dépassé par le milieu de terrain toulousain, puisqu’il n’a gagné que 5 duels et a perdu 12 ballons. Trop de déchets et de mauvaises décisions pour le capitaine de la soirée.

- Tessmann (3) : pour sa première titularisation avec son nouveau club, l’Américain n’a pas rassuré. Loin de là, il a tout simplement inquiété dès le début de match avec un manque de pressing et surtout un placement peu académique. Fautif sur le but encaissé après une passivité devant Sierro, il a également été pris de vitesse de nombreuses fois par le bloc toulousain. Cela a été un peu mieux après la pause, mais il n’est clairement pas du niveau attendu. Remplacé par Tolisso (66e)

- Veretout (3,5) : à l’instar du milieu lyonnais, cela a été très compliqué pour l’ex-Marseillais. En difficulté en début de partie, il a rapidement écopé d’un carton jaune après un tacle devant Babika (10e). Mais son expérience n’a pas aidé ses partenaires à sortir la tête de l’eau avec seulement un duel gagné et beaucoup de déchets techniques. Remplacé par Cherki (55e), auteur d’une bonne entrée et encore décisif sur le but.

- Zaha (1,5) : voilà un match vraiment surprenant de la part de l’expérimenté attaquant. Pour sa première titularisation avec sa nouvelle équipe, on retiendra surtout une certaine nonchalance, presque agaçante. Il n’a clairement pas apporté pour aider l’attaque lyonnaise et ne s’est procuré aucune occasion sur ses 33 touches de balles. Tout ce qu’on retiendra, ce sont les deux fautes qu’il a commises. Remplacé par Fofana (52e), qui mériterait d’être titularisé et a permis à l’OL de s’imposer.

- Mikautadze (3) : les matches s’enchaînent et inquiètent pour l’autre recrue lyonnaise. Sur les 30 ballons touchés, il n’a pas réussi à créer du danger, même s’il n’a pas été aidé par son milieu de terrain. Un tir bloqué par la défense du Téfécé, mais surtout une grosse occasion manquée avant la pause, de la tête. Remplacé par Lacazette (66e)

- Benrahma (5) : l’Algérien aura été le seul attaquant à proposer des choses intéressantes côté Lyonnais. Excentré sur la droite, il a tenté de percuter pour jouer avec Mikautadze et a beaucoup combiné avec Kumbedi. Ses coups de pieds arrêtés ont été intéressants, mais il lui manque une grosse occasion pour bonifier son match, lui qui a un peu disparu après la pause.

Toulouse

- Restes (3) : quel cauchemar pour l’international espoir (aucun arrêt). Impuissant sur le premier but lyonnais (28e), il est battu par sa propre défense alors qu’il n’avait pas eu à s’employer jusqu’ici. Au terme d’une seconde mi-temps où il n’aura que très brièvement touché le cuir, il se retrouve en face-à-face avec Fofana, dans le temps additionnel, qui glisse sa frappe entre les jambes du portier toulousain (95e). Cet après-midi, l’OL n’aura cadré qu’un seul tir, et aura marqué deux buts.

- Sidibé (6) : Appliqué défensivement, le champion du monde 2018 a maitrisé un Wilfried Zaha peu en vue pour son premier match en Ligue 1. L’entrée de l’agitateur Malick Fofana à l’heure de jeu n’aura rien changé face à un Sidibé des grands soirs. Se permettant même quelques initiatives balle au pied, l’une d’entre elle a même fait parcourir un frisson dans les lignes lyonnaises, mais sa passe vers un Gboho seul dans le dos de Mata manque de force. Seul point noir, il ne parvient pas à stopper Rayan Cherki au moment du second but de l’OL.

- Nicolaisen (3) : coupable sur les deux buts lyonnais, le Danois va nourrir énormément de regrets. Malheureux sur l’égalisation rhodanienne, il détourne dans ses propres buts un centre de Saël Kumbedi, déjà dévié par McKenzie et prend à revers Guillaume Restes (28e). Pas du tout inquiété en seconde période, il gère extrêmement mal la seule situation chaude qu’il aura eu à jouer. Trop loin de son joueur, il se fait endormir par Rayan Cherki, rate son intervention et se laisse complètement dépasser sur le mouvement à l’origine second but lyonnais (95e).

- McKenzie (4,5) : Alors qu’il réalisait un bon match jusque-là, il rate sa tentative d’intervention sur le centre de Kumbedi et provoque le CSC de son coéquipier. Face à un Saïd Benrahma assez timide et un OL en manque d’ambition (une seule grosse occasion), l’Américain n’aura finalement été que très peu mis en difficulté jusqu’au bout du temps additionnel où il pense avoir fait le plus dur en repoussant la frappe de Cherki, mais Malick Fofana a bien suivi et conclu (2-1, 95e).

- Kamanzi (5,5) : infatigable sur son côté, il a fait vivre l’enfer à Abner en première mi-temps (2/3 dribbles réussis, 6/7 duels remportés). Aux retours des vestiaires, il a continué à provoquer, mais sans réussite. Constamment porté vers l’attaque, il aura été un danger sur chaque situation du Tef’ passant par la droite. En toute fin de rencontre, il aurait même pu être passeur décisif en trouvant Koshua King seul au point de penalty, mais l’ancien Red Devil loupe sa reprise.

- Sierro (6,5) : plaque tournante de l’entre-jeu toulousain, l’international suisse s’est distingué cet après-midi avec une merveille de passe en profondeur décisive à destination de Yann Gboho (14e). Impliqué à la récupération et propre en transition, le capitaine des Violets a cependant eu du mal à apporter du danger sur corner. Excellent techniquement entre les lignes, le joueur de la Nati a délivré une prestation de haute volée jusqu’à sa sortie. Remplacé à la 93e minute par Denis Genreau, il est à quelques centimètres d’égaliser une volée lointaine (97e).

- Casseres (6) : Comme son compère du milieu de terrain, le Venezuelien a livré une prestation appliquée face à un entre-jeu lyonnais en délicatesse. Sur plusieurs situations, il a montré cette grinta si chère aux joueurs sud-américains en allant gratter des ballons avec hargne (8 duels remportés sur 12, record du match). Pas moins en réussite avec le ballon, le joueur de 24 ans aura été très précis dans ses transmissions (46/52 passes réussies, 88%). Agressif jusqu’au bout, il est averti à la 87e et aurait même pu prendre un second jaune en fin de rencontre.

- Dønnum (4,5) : à l’image de son pendant sur le côté droit, le Danois s’est beaucoup projeté sur son aile. Malheureusement pour les Toulousains, sa qualité de pied lui a fait défaut, il n’a réussi aucun de ses centres (0/3 centres). Alors qu’il semble être fauché par Rayan Cherki sur une transition rapide, il est averti à la 58ᵉ minute pour simulation. Remplacé à la 66e minute par Gabriel Suazo, proche d’être le héros, il ne parvient pas à empêcher la frappe de Malick Fofana de franchir la ligne sur le deuxième but lyonnais (95e).

- Babicka (4,5) : Volontaire sur son côté droit, le Gabonais est parvenu grâce à sa vitesse à mettre en difficulté la défense à trois lyonnaise, mais n’a jamais réussi à concrétiser dans la zone de vérité. Remplacé par à la 64e minute par Zakharia Aboukhlal, qui n’aura rien fait ou presque.

- Magri (4) : Assez esseulé devant, il n’a pas eu beaucoup de ballons intéressants à exploiter en première mi-temps (un seul tir). Juste avant sa sortie, il gère assez mal une transition toulousaine qui aurait pu porter le score à 2-1. Malgré tout, il aura eu le mérite de contribuer au pressing toulousain. Remplacé à la 64e minute par Joshua King, le Norvégien passe à quelques centimètres de doubler la mise sur une Madjer géniale (93e).

- Gboho (6,5) : Auteur de l’ouverture du score après un superbe déplacement dans le dos de la défense lyonnaise et un missile du gauche sous la barre (14e), le numéro 10 toulousain, toujours aussi percutant, a une nouvelle fois été très bon cet après-midi. Le joueur formé au Stade Rennais est passé à deux doigts de s’offrir un doublé en seconde période, mais sa frappe en pivot est trop sur Lucas Perri qui s’en saisit sans difficulté (71e). Remplacé à la 93e minute par Miha Zajc.