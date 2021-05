AS Roma : la shopping list de José Mourinho

La suite après cette publicité

Fraichement installé sur le banc de touche de l’AS Roma, José Mourinho s’est déjà mis au travail. Pour son retour en Italie, le Special One n’a pas hérité de la plus grosse cylindrée du championnat, mais ses dirigeants espèrent que le Portugais saura remettre les Giallorossi dans le top 4 de la Serie A synonyme de Ligue des Champions (le club de la louve a fini 7e du classement cette saison).

Pour ce faire, l’ancien entraîneur de Tottenham va devoir composer avec un budget mercato bien plus restreint que ceux qu’il a eus chez les Spurs ou à Chelsea par exemple. La Gazzetta dello Sport nous apprend que Mourinho veut en priorité recruter un gardien, un défenseur central et un attaquant de pointe. Pour le poste de portier, le nom de Gianluigi Buffon a été avancé. Et pour celui du buteur, les Romains penseraient à Wout Weghorst (28 ans, 25 buts et 8 passes décisives cette saison). Mais ce n’est pas tout. Pour ce qui est du défenseur central, la Roma viserait l’Ivoirien de Manchester United Eric Bailly. Enfin, le nom du Blaugrana Riqui Puig a également été cité.