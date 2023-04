RC Lens : le calme de Franck Haise malgré la saison record

La suite après cette publicité

60 points en 29 matches : avec la victoire à Rennes (1-0), le Racing Club de Lens réalise la meilleure saison de son histoire en Ligue 1 depuis le passage à la victoire à trois points. Un exercice notable pour les hommes de Franck Haise, ce dernier voulant néanmoins garder la tête sur les épaules pour les trois derniers mois.

«Elle promet 9 beaux derniers matchs à vivre. Les gros sont là, seront toujours là. On a fait une belle opération, mais 60 points, cela ne sera pas suffisant pour obtenir la meilleure place possible. On doit continuer, rester calme», a déclaré le technicien nordiste au micro de Canal +. La belle histoire lensoise ne semble pas vouloir s’arrêter…

