Ligue 1 : Lens dompte Rennes et reprend la deuxième place à l’OM !

D’entrée, le Racing Club de Lens mettait en place un gros rythme dans le camp rennais. Sur un coup franc d’Angelo Fulgini, Florian Sotoca se distinguait vite de la tête (3e). Dans la foulée, Loïs Openda faisait la différence dans le dos de la défense rennaise, mais tombait sur un solide Steve Mandanda (5e). Une belle alerte qui était suivie d’une nouvelle grosse occasion. Sur corner, Angelo Fulgini trouvait Facundo Medina dont le coup de casque était claqué de justesse hors du cadre par Steve Mandanda encore héroïque (9e). Lens avait l’ascendant et sur corner Kevin Danso voyait cette fois sa tête fuir le cadre (12e). L’Autrichien obtenait encore une possibilité sur coup franc, mais sa nouvelle tête n’était pas cadrée une nouvelle fois (14e). Lens maintenait une pression constant et s’installait aux abords de la surface rennaise afin de pousser son adversaire à l’erreur. Finalement, ce qui devait arriver se produisait. Seko Fofana écartait pour Florian Sotoca dont le centre venu de la droite vers le second poteau trouvait Loïs Openda. Le Belge ne se faisait pas prier pour marquer (1-0, 31e).

Lens nouveau dauphin

Mené, Rennes réagissait enfin après ce but concédé. Sur la gauche, Arnaud Kalimuendo centrait à ras de terre vers la surface pour Benjamin Bourigeaud. La frappe sans contrôle de ce dernier à bout portant était repoussé par Facundo Medina sur la barre transversale de justesse (33e). De quoi prévenir des Lensois qui remettaient immédiatement le bleu de chauffe. Sur la gauche, Premiszlaw Frankowski faisait la différence et centrait vers le second poteau où Loïs Openda voyait sa tête passer à côté du cadre (41e). Juste après, Rennes avait encore une balle pour égaliser avec un centre de Benjamin Bourigeaud pour Karl Toko Ekambi à bout portant, mais le Camerounais manquait le cadre (42e). Menant à la pause, Lens revenait avec les mêmes intentions en seconde période. Profitant d’un ballon flottant devant la surface rennaise, Florian Sotoca voyait sa frappe être repoussée par Steve Mandanda, l’un des rares Bretons à s’illustrer (49e). Quelques minutes plus tard, Loïs Openda faisait la différence et centrait au second poteau. Seko Fofana enlevait le ballon à Angelo Fulgini et manquait le cadre (53e).

Menant au score, mais pas à l’abri, Lens était toujours dans le viseur rennais et la tête croisée d’Arthur Theate laissait échapper un ouf de soulagement dans la défense nordiste quand elle terminait sa course à droite du cadre (57e). Tout doucement, le Stade Rennais reprenait en maîtrise et finalement parvenait tout doucement à se montrer de plus en plus dangereux dans ce match. Alerté en profondeur, Arnaud Kalimuendo se distinguait d’une frappe croisée, mais Brice Samba était impeccable devant sa ligne et maintenait l’avantage lensois (70e). Juste après, Lovro Majer mettait sur orbite Amine Gouiri dont le tir ne trouvait pas le cadre (71e). Lens tenait bon jusqu’à un but de Warmed Omari consécutif à un corner, mais ce dernier était en position de hors-jeu (87e). Une sacrée alerte pour les Artésiens qui tenaient bon et s’imposent 1-0. Lens grimpe à la deuxième place du championnat et revient à six longueurs du leader parisien. Rennes a sans doute dit adieu à la Ligue des Champions de son côté…