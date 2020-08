OM, Rennes : Sassuolo fixe le prix de Gianluca Scamacca

La suite après cette publicité

Ces derniers temps, un nom est souvent revenu dans la presse italienne comme cible de l'OM et du Stade Rennais : Gianluca Scamacca. Les Marseillais auraient même déjà proposé 12 millions d'euros pour l'attaquant de Sassuolo de 21 ans, auteur de 9 réalisations en 31 apparitions en Serie B à Ascoli où il était prêté cette saison.

Et selon Calciomercato, l'équipe de Serie A demande 15 millions d'euros pour l'international espoirs transalpins. En plus des deux clubs de Ligue 1 cités ci-dessus, Benfica, la Roma, l'Inter et l'AC Milan seraient aussi sur le coup.