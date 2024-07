Le Real Madrid gagne des abonnés grâce à Kylian Mbappé

C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre dans la carrière de Kylian Mbappé. Après 7 saisons passées sous le maillot du Paris Saint-Germain, l’attaquant français a réalisé son rêve en rejoignant le Real Madrid et en recevant un accueil digne de ce nom au stade Santiago Bernabeu en début de semaine. Un transfert dans la capitale espagnole qui a considérablement agité les réseaux sociaux.

Et pour cause, en plus d’avoir touché le gros lot en enrôlant le capitaine de l’équipe de France, le club madrilène a gagné davantage en visibilité sur les réseaux sociaux. Au cours des dernières 24 heures, le vainqueur de la dernière Ligue des Champions a généré plus de 11 millions de "j’aime" et 120 000 commentaires sur les publications liées à la signature du néo-Madrilène d’après L’Equipe. De son côté, le Bondynois a récupéré 2,5 millions d’abonnés en quelques heures.