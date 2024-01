PSG-TFC : les compositions probables

Le football français reprend ses droits ce soir avec le Trophée des champions. Délocalisé au Parc des Princes, le PSG, champion de France en titre, affronte à 20h45 Toulouse, vainqueur de la Coupe de France 2022-2023. Avant le départ de leurs internationaux pour la Coupe d’Afrique des nations et la Coupe d’Asie des nations, les deux équipes disposent de peu d’absents.

Dans son entre, Paris devrait démarrer dans un 4-3-3. Gianluigi Donnarumma dans les buts verra devant lui une défense centrale composé de Marquinhos et Danilo Pereira, préféré à Milan Skriniar. Lucas Hernandez retrouve son côté gauche, tandis qu’Achraf Hakimi réalisera son dernier match avant de rejoindre sa sélection pour la CAN. Au milieu, Luis Enrique devrait faire confiance à son trio Manuel Ugarte-Warren Zaïre-Emery-Vitinha. Incertain il y a quelques jours, Kang-in Lee sera également de la partie sur l’aile gauche. Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, en pointe, composeront le front de l’attaque du PSG. En face, Carles Martinez Novell proposera également un 4-3-3 avec Guillaume Restes dans les buts. Suazo, M.Diarra, Nicolaisen et Mawissa Elebi auront la lourde tâche de défendre sur les attaquants parisiens. L’entrejeu du TFC verra en pointe basse Spiering, accompagné de Sierro et Casseres. Plus haut, Magri, Dallinga et Dönnum seront chargés de l’animation offensive.