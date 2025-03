Didier Deschamps met les choses au clair sur sa relation avec Zinedine Zidane

Défaits par la Croatie jeudi soir (2-0) en quart de finale aller de la Ligue des nations, les Bleus n’ont plus le choix que de renverser la situation dimanche au Stade de France. Avant ce rendez-vous, Didier Deschamps s’est longuement confié dans un entretien accordé au Figaro. L’occasion pour le technicien de 56 ans d’en dire plus sur sa relation avec Zinédine Zidane, son possible successeur sur le banc tricolore.

Une mésentente avec Zinédine Zidane ? «Encore une belle idée reçue. On a passé beaucoup d’années ensemble, il y a toujours beaucoup de respect entre nous. D’ailleurs, la dernière fois que l’on s’est vus, on a bien échangé et discuté. Même si on est, depuis un moment en étant entraîneur, sur la même demande, il y a toujours des deux côtés une forme de reconnaissance dans les succès de chacun. Je ne fais partie de ses amis intimes, on a chacun notre vie, mais quoi qu’il arrive, il y aura toujours du respect entre nous», a ainsi lancé DD. Voilà qui est clair !