PSG : Jérôme Rothen met un coup de pression à Kylian Mbappé

Le PSG joue une partie de sa saison ce mardi sur la pelouse du FC Barcelone. Après la défaite de la semaine passée à domicile face aux Catalans, les hommes de Luis Enrique semblent remontés à bloc pour redorer leur blason et se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Un homme sera forcément scruté de très près du côté parisien : Kylian Mbappé. Apathique lors du match aller au Parc des Princes, le Bondynois est attendu au tournant et la solution viendra forcément de lui pour aller chercher ce ticket pour les demi-finales. Jérôme Rothen, qui s’exprime souvent sur l’actualité de son ancien club sur les ondes de RMC, a d’ailleurs rappelé à l’ordre KM7. L’ancien milieu de terrain attend l’attaquant parisien au tournant ce mardi :

La suite après cette publicité

«Automatiquement, quand tu énerves les gens dans ton attitude, il faut être irréprochable. Si tu leur donnes à manger comme il l’a fait sur le match aller, où 'Duga’ et moi étions les premiers à le critiquer, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a eu des manques, on attendait un état d’esprit différent, un état d’esprit de conquérant, un état d’esprit de grand joueur ou de très grand joueur, voire peut-être du meilleur joueur au monde. Il ne peut pas fauter sur l’attitude comme il a fauté au match aller. Là-dessus, il nous doit une revanche parce que s’il n’y a pas de revanche de ce côté-là et qu’il n’y a pas un changement d’attitude, automatiquement les gens vont rester focalisés à court terme sur cette élimination en double confrontation contre Barcelone. Et l’élimination va refléter l’attitude de Kylian Mbappé.»

Pour ce choc retour Barça-PSG, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 90€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire du PSG peut vous rapporter 270€ et celle du Barça peut vous rapporter 193€.

La suite après cette publicité

Suivez le match retour Barça-PSG sur RMC Sport.