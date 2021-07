L'Italie a encore de beaux jours devant elle

La suite après cette publicité

53 ans que l'Italie n'avait pas remporté l'Euro. C'est presque une anomalie pour cette nation qui a tant gagné dans son histoire, elle qui a remporté 4 Coupes du monde, record européen avec l'Allemagne. La performance de cet été est d'autant plus remarquable qu'il y a trois ans, la Nazionale regardait le Mondial en Russie depuis sa télévision. En manque de référence internationale, elle avançait masquée durant cette compétition continentale mais dans moins de 18 mois, à l'heure du Qatar, l'Italie sera attendue au tournant et fera même logiquement partie des favorites. Son visage devrait peu ou proue rester le même mais prudence... A certains postes il demeure quelques inconnus.

On pense bien sûr à la défense centrale. Roberto Mancini a fait le pari de jouer haut malgré les vieillissants Bonucci et Chiellini. Si le premier cité devrait sans problème être de la partie, le stoppeur de 36 ans n'aura probablement pas la même forme. S'il devrait prolonger d'un an à la Juventus, qu'en sera-t-il l'été prochain ? Présents à l'Euro, Francesco Acerbi (33 ans) et Toloi (30 ans) ne représentent pas vraiment l'avenir, tout le contraire d'Alessandro Bastoni (22 ans), appeler à prendre la relève. Déjà convoqué par Mancini et perdant du dernier écrémage avant l'Euro, Gianluca Mancini (25 ans, 6 sélections) aura son mot à dire, d'autant qu'il est capable de jouer dans le couloir droit.

La défense devrait évoluer, stabilité au milieu

Chez les latéraux justement, il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements. Cristiano Biraghi (28 ans) est en embuscade, lui qui faisait partie de la pré-liste de 33 joueurs, Spinazzola (28 ans), qui devra tout de même se remettre sa rupture du talon d'Achille, et Emerson (26 ans) arrivent à pleine maturité en latéral gauche, tout comme Di Lorenzo (27 ans) à droite, mais Florenzi (30 ans) est en fin de parcours, surtout en raison de sa fragilité physique. Davide Calabria (24 ans, 2 sélections) a une belle carte à jouer, lui qui est devenu indiscutable à l'AC Milan.

Au milieu, les convoqués de l'Euro sont tous dans la fleur de l'âge et le renouvellement s'annonce très limité pour la Coupe du monde mais forcément on pense à Sandro Tonali (21 ans, 4 sélections), trop timide depuis ses débuts à l'AC Milan. Blessé et forfait de dernière minute à l'euro, Stefano Sensi (25 ans) va revenir dans le jeu, même si un joueur comme Pessina (24 ans) a marqué des points cet été, lui qui avait initialement été recalé. Pré-convoqué également, Gaetano Castrovilli (24 ans, 3 sélections) a encore l'avenir devant lui. Rolando Mandragora (24 ans, 1 cape) sort lui d'une saison pleine avec l'Udinese Calcio et le Torino FC et semble s'être remis de sa lourde blessure.

Des postes offensifs à pourvoir

C'est probablement devant qu'il risque d'y avoir du changement. Le secteur offensif n'a pas toujours donné satisfaction à l'Euro, notamment au poste d'avant-centre où Immobile (31 ans) et Belotti (27 ans) devront se méfier de la concurrence. Avec le recul Moise Kean (21 ans) peut nourrir de gros regrets, lui qui n'a pas convaincu Mancini lors de la préparation. L'avenir de l'Italie pour le poste de numéro 9 reposera sans doute sur ses épaules mais il devra lutter avec les montées en puissance des joueurs de Sassuolo, Giacomo Raspadori (21 ans, 2 sélections et 15 minutes de jeu durant l'Euro) et Gianluca Scamacca (22 ans). Et attention à Pietro Pellegri (20 ans, 1 sélection), qui est encore très jeune.

Sur les ailes, ou en soutien de l'attaque, Nicolo Zaniolo (22 ans, 7 sélections, 2 buts) aura bien sûr sa chance, lui qui s'est rompu le ligament croisé du genou droit quelques mois avant l'Euro. Ecarté de la liste des 26, Matteo Politano (27 ans, 4 sélections, 3 buts) revient bien. L'Italie peut encore compter sur les autres recalés que sont Vincenzo Grifo (28 ans, 6 capes, 2 buts) et le polyvalent Manuel Lazzari (2 sélections). On oubliait presque le poste de gardien de but, où Donnarumma devrait encore être titulaire pour au moins 10 ans. Si Sirigu (34 ans) va probablement tourner la page, la Squadra peut compter sur la régulier Alex Meret (24 ans, 2 capes) ou encore Alessio Cragno (27 ans, 2 sélections).