William Saliba a tiré les leçons de sa vidéo polémique

La suite après cette publicité

William Saliba a très bien rebondi. L’an dernier, alors qu’il évoluait à Nice, le défenseur central a été pris dans un terrible battage médiatique après la publication d’une vidéo montrant un joueur se masturbant dans le vestiaire de l’équipe de France (jeunes). De quoi valoir au joueur appartenant à Arsenal d’écoper une suspension d’un mois avec sursis. Aujourd’hui, cet épisode lui a permis d’en tirer les leçons.

« C’était une erreur de jeunesse, ça m’a beaucoup apporté parce que quand tu es en U16, tu fais des choses, mais tu ne penses pas que trois ans plus tard, quand tu seras pro, tu auras une image à tenir. On était jeunes, c’est là où tu te dis qu’il faut faire attention aux réseaux sociaux. Dès que je parle à des jeunes, je leur demande d’y faire attention, vous serez peut-être connu dans trois ou quatre ans, et vous serez punis pour ça. C’est quelque chose qui ne devait pas sortir, mais ça m’a bien servi, c’est une bonne expérience, je ne le referai plus », a-t-il déclaré à RMC Sport.