PSG : Marquinhos savoure

Marquinhos détient donc désormais le plus grand nombre d’apparitions sous le maillot parisien, avec 436 rencontres. Le capitaine parisien a été célébré par le Parc des Princes à l’issue de la rencontre largement gagnée face à l’OL. Et il a dit tout son plaisir au micro d’Amazon Prime Video.

« Soirée parfaite. C’est un jour important pour moi je voulais que l’équipe fasse une bonne prestation aujourd’hui. On est sur une bonne lancée, on a parlé dans le vestiaire, Il ne fait pas lâcher. Après la Champions League il faut continuer. On va jouer en finale contre Lyon et c’était important de tout donner ce soir pour avoir de la confiance pour la finale. (…) C’est vrai j’ai vécu beaucoup de moments, des moments difficiles. Aujourd’hui de très bons moments. Il faut en profiter, ça passe très vite. Aujourd’hui ça fait onze ans et 438 matches. C’est incroyable. En arrivant, je ne pensais pas vivre autant de choses dans ce club. Je profite du moment », a-t-il déclaré, ravi.