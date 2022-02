L'étrange confession de la mère d'Emiliano Sala

Personne n'oubliera jamais la terrible disparition d'Emiliano dans la nuit du 21 au 22 janvier 2019, lors du crash d'un Piper Malibu dont le vol avait été organisé par le pilote David Henderson. Reconnu coupable « d'imprudence ou négligence susceptible d'avoir mis en danger un appareil », l'homme de 67 ans a d'ailleurs écopé de 18 mois de prison dans cette affaire. Alors que ce mardi, la procédure finale sur les causes et les circonstances du décès de l'ancien joueur de Nantes, qui se rendait à Cardiff pour finaliser son transfert, a démarré, la maman de l'Argentin a livré un témoignage poignant à glacer le sang. « C'était un jeune homme avec toute sa vie devant lui, plein de rêves pour l'avenir [...] Cardiff lui a mis beaucoup de pression pour conclure la vente rapidement, mais Nantes voulait plus d'argent et il s'est senti au milieu de cela. Il se sentait dans un doute. Ces semaines ont été intenses », a dans un premier temps contextualisé Mercedes Taffarel, dans le rapport écrit relayé par le Daily Mail, avant de poursuivre.

« C'est vrai qu'Emi était très heureux quand il a finalement accepté l'idée du transfert, parce que cela lui donnait la chance de jouer en Premier League. Il trouvait que le moment était venu de changer de club et de championnat. Il lui semblait que la direction de Nantes poussait aussi pour son départ du club parce qu'elle avait des problèmes financiers. [...] Je lui avais parlé le samedi et il m'a dit qu'il avait beaucoup de problèmes (à régler) à Nantes. Quand nous n'avons pas entendu parler de lui, j'ai pensé qu'il devait être épuisé lorsqu'il est arrivé au pays de Galles et qu'il s'est endormi. continuer à chercher. Par un temps très froid, nous avons visité les îles anglo-normandes, criant le nom d'Emi, espérant avoir de ses nouvelles. Cela s'est terminé dans la douleur. Une douleur qui demeure à ce jour. Personne ne peut nous ramener Emi (...) Notre chagrin ne disparaîtra jamais et il nous accompagnera toujours. Tout ce que nous demandons, c'est que justice soit faite et qu'aucun détail ne soit négligé pour établir ce qui s'est passé. » Ce que tout le monde désire dans cette triste histoire.