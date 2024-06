Cristiano Ronaldo enregistre un nouveau record sur Instagram grâce à Mbappé

Cristiano Ronaldo est la personnalité la plus suivie du monde sur Instagram. Le joueur portugais bat tous les records sur l’application avec 631 millions de followers. Même si le record de la photo la plus aimée du réseau social appartient à son éternel rival Lionel Messi (photo lorsqu’il a gagné la Coupe du monde 2022), Cristiano Ronaldo peut désormais se vanter d’avoir le commentaire le plus aimé de la plateforme, selon selon AS.

Sous l’annonce de l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, l’ancien numéro 7 du club Merengue a commenté : « à mon tour de te regarder. Hâte de te voir illuminer le Bernabéu ». Un commentaire aimé 4,6 millions de fois sur Instagram. Cette arrivée historique de Kylian Mbappé au Real Madrid, tant attendue pendant des mois, a également fait parler d’elle sur X (anciennement Twitter). L’annonce officielle du Real Madrid concernant la signature du Français est devenue la deuxième annonce de transfert avec le plus grand nombre de likes. La première appartient à un certain Cristiano Ronaldo lors de son retour à Manchester United en 2021 (1,8 million de likes le jour de l’annonce).