Le Real Madrid annonce le départ d’Eden Hazard !

La suite après cette publicité

S’il fallait désigner un "flop" sur le marché des transferts sur ces dernières années, le nom d’Eden Hazard ressort forcément. Recruté contre un chèque de 115 millions d’euros en provenance de Chelsea, l’attaquant belge était à l’apogée de sa carrière et était pressenti pour éclabousser la Maison Blanche de son talent, s’ajoutant à un secteur offensif déjà bien fourni en qualité et en quantité avec les Benzema, Vinicius Jr ou encore Rodrygo. Mais l’Histoire en a décidé autrement pour le natif de La Louvière.

En effet, sur son site officiel, le RMFC a annoncé ce samedi en début de soirée le départ de son international belge : «le Real Madrid C. F. et Eden Hazard sont parvenus à un accord selon lequel le joueur quittera le club à partir du 30 juin 2023. Le Real Madrid souhaite exprimer son affection à Eden Hazard et lui souhaite, ainsi qu’à toute sa famille, la meilleure des chances dans cette nouvelle étape.» Mais la réception de l’Athletic Club, qui sera le dernier match de la saison en championnat, pourrait ne pas être que son dernier match au Real…

À lire

Le Real Madrid annonce le départ de Mariano Diaz

Hazard songe à prendre sa retraite

Pourtant, durant ses quatre saisons passées chez les pensionnaires du Santiago-Bernabéu, ce n’est pas qu’une question de choix sportifs de ses entraîneurs, mais beaucoup plus un souci physique pour l’ex-Diable Rouge aux 126 sélections (33 buts). Car oui, l’ailier de 32 ans a raté pas moins de 77 matches en raison de nombreuses blessures (16 différentes et une contraction du coronavirus), et n’a défendu le maillot merengue qu’à 76 reprises toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Madrid à l’été 2019.

La suite après cette publicité

En effet, alors que la presse espagnole n’annonçait qu’un départ un an avant la fin de son contrat - expirant en juin 2024, l’ancien attaquant de Chelsea et du LOSC penserait même à mettre un terme à sa carrière professionnelle, selon les dernières indiscrétions de The Athletic. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer, et ce malgré les démarches de la MLS et de l’Arabie Saoudite… La direction sportive merengue a été informée par le principal intéressé cette semaine, lui qui n’a aucun atome crochu avec son entraîneur Carlo Ancelotti, qui ne l’a utilisé que 10 fois cette saison. Une fin compliquée pour le joyau Ederzinho…