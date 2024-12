ASSE - OM : Adrien Rabiot livre les clés de son étincelante montée en puissance !

Une nouvelle masterclass. Brillant au cours des dernières semaines, à l’instar de sa prestation réalisée contre le RC Lens, Adrien Rabiot confirme sa montée en puissance sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Titularisé dans l’entrejeu phocéen, ce dimanche soir, lors de la victoire des siens (2-0) contre l’ASSE dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1, l’ancien milieu de la Juve a encore brillé. Auteur de l’ouverture du score d’une belle reprise de volée - son premier but avec l’OM - l’international français (50 sélections, 6 buts) a finalement été élu homme du match par la rédaction FM.

Rabiot est libéré !

Crédité d’un 8, le Duc a constamment déstabilisé l’arrière-garde stéphanoise en se glissant dans les espaces libres. Positionné légèrement plus haut que le double pivot formé par Rongier et Höjbjerg, le gaucher d’1m91 - régulièrement trouvé par ses partenaires - a ainsi fait vivre un enfer au bloc stéphanois en cassant des lignes. Tout proche du break après sa réalisation (20e), il était encore contré par Batubinsika aux abords de la surface des Verts (27e). Indispensable pour l’OM (7 ballons récupérés), il poursuivait sur sa lancée au retour des vestiaires malgré un impact offensif moins évident.

Une prestation plus qu’encourageante confirmant les belles dispositions actuelles du natif de Saint-Maurice. Interrogé au micro de DAZN après ce succès, permettant à l’OM de retrouver la 2e place du classement, l’intéressé ne cachait d’ailleurs pas sa joie. «On va dire que c’est un match de patron parce que j’ai marqué mais ce n’est pas que ça, je m’adapte à ce que demande le coach, je suis un peu plus haut sur le terrain, je récupère des ballons, je peux me projeter, mon but sublime mon match mais je me sens bien, je me sens monter en puissance donc c’est bien. Le rôle que j’ai est celui que me demande le coach».

Un positionnement adéquat, une adaptation réussie

Et de poursuivre : «sur le but, Maupay me fait une superbe remise mais c’était un très beau mouvement collectif, c’est le travail de l’équipe et du coach sur ce qu’il met en place. La première mi-temps est aboutie, on a bien mis notre en jeu en place, on a dominé dans le coeur du jeu avec des permutations qui les ont mises en difficulté, on se sent bien, on monte en puissance, on se comprend mieux et c’est dans la tête que ça se passe surtout». Fier de la performance réalisée par ses coéquipiers, Rabiot revenait, enfin, sur son adaptation à sa nouvelle vie dans le sud de la France.

«Ca se passe très bien à Marseille, à l’image de ce qu’on voit sur le terrain, je me sens bien avec tout le monde, avec le staff, avec les supporters, ça a tout de suite matché et le premier but sous mes nouvelles couleurs, c’est toujours important. Je suis très heureux dans cette nouvelle vie marseillaise. Je me sens très bien, surtout quand on joue de cette manière là, le coach me laisse de la liberté, je peux attaquer, prendre les espaces, être devant aussi, c’est top, ça fait du bien». Concluant son intervention par un nouvel appel du pied adressé à Paul Pogba, Rabiot était également salué par son entraîneur, Roberto De Zerbi, satisfait du rendement de son protégé.

«Je suis content pour le but qu’il a marqué, c’était un but très important, je suis content de l’avoir mais comme je suis content d’avoir Mason (Greenwood, ndlr), Pierre-Emile Höjbjerg, Murillo ou Rongier. Rongier c’est vraiment ce qu’ils nous manquaient, il nous apporte cet équilibre», notait le technicien italien. Une chose est sûre, avant de défier le LOSC, le week-end prochain, l’OM peut aujourd’hui s’appuyer sur un Adrien Rabiot de retour à son tout meilleur niveau. Une excellente nouvelle pour le dauphin du Paris Saint-Germain, tenu en échec par l’AJ Auxerre vendredi soir et ne comptant plus que cinq longueurs d’avance sur son rival historique…