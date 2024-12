OM : le nouvel appel du pied de Rabiot à Pogba

Auteur d’un nouveau grand match lors de la victoire de l’OM contre l’ASSE et élu homme du match par la rédaction FM, Adrien Rabiot s’est arrêté au micro de DAZN. L’occasion pour le milieu de terrain marseillais d’évoquer, une nouvelle fois, le cas Paul Pogba, régulièrement associé à la formation olympienne.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 29 14 +14 9 2 3 31 17 16 ASSE 13 14 -21 4 1 9 11 32

«C’est un vrai sujet, j’aimerais jouer avec Paul, on a eu la possibilité de se côtoyer à la Juve mais on n’a pas trop joué ensemble car il avait des pépins physiques mais on l’invite grandement à venir à Marseille, ce qu’on met en place c’est du très grand, il y a de l’ambition avec le coach, la direction», a ainsi lancé l’international français. Affaire à suivre…