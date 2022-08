Ligue des Champions : les affiches des barrages sont connues

Alors que le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions s'est tenu mardi dernier comme les premiers matches aller du 3e tour préliminaire, les rencontres de la phase retour se sont conclues aujourd'hui. Ainsi, nous avons pu connaître le nom des 10 équipes rejoignant Copenhague et Trabzonspor au stade des barrages en vue d'une qualification en phase de poules de Ligue des Champions. Du côté de la voie de la Ligue, le PSV Eindhoven a su s'imposer lors du match phare de la soirée contre l'AS Monaco tandis que Benfica, les Glasgow Rangers et le Dynamo Kiev ont su aussi se qualifier.

Au niveau de la voie des Champions, outre Copenhague et Trabzonspor, la formation norvégienne de Bodø/Glimt atteint ce stade et peut rêver d'une qualification historique. Les cinq autres tickets ont été obtenus par le Maccabi Haïfa, le Viktoria Plzen, l'Étoile rouge de Belgrade, le Dinamo Zagreb et Qarabag.

Le programme des barrages

Voie des Champions

Qarabağ FK (AZE) - FC Viktoria Plzeň (CZE)

FK Bodø/Glimt (NOR) - GNK Dinamo Zagreb (CRO)

Maccabi Haïfa FC (ISR) - Étoile Rouge de Belgrade (SRB)

Copenhague (DEN) - Trabzonspor AS (TUR)

Voie de la Ligue