Pourquoi le Real Madrid a soutenu le Barça dans l’affaire Dani Olmo

C’est une affaire qui a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines. Mais le FC Barcelone semble désormais au bout du tunnel. Après de nombreuses pirouettes financières et juridiques, le club catalan a enfin pu réinscrire ses deux joueurs Dani Olmo et Pau Victor. La nouvelle a été officialisée ce mercredi soir par la Liga et confirmée dans la foulée par le Barça. «Bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Dani Olmo et Pau Víctor ont été inscrits pour la Liga et sont donc disponibles pour la sélection par l’entraîneur Hansi Flick, y compris pour la finale de la Supercoupe d’Espagne dimanche à 20h », expliquait le club dans un communiqué. Mais depuis cette annonce, les réactions se multiplient pour dénoncer un traitement de faveur envers le FC Barcelone.

Après la demi-finale de Supercoupe d’Espagne face à ce même Barça, le joueur de Bilbao Iñaki Williams avait déjà enragé contre la décision de la Liga. «Il semblerait que les règles ne soient pas les mêmes pour tout le monde» avait-il balancé. Ce jeudi, les clubs de l’Atlético de Madrid et de Las Palmas ont également sorti la sulfateuse avec des Colchoneros, qui ont notamment dénoncé une ingérence politique. «L’Atlético de Madrid veut montrer sa profonde préoccupation face à la situation générée dans le football espagnol après la résolution adoptée ce mercredi par le Conseil supérieur des sports. Nous considérons que cette décision met en danger le système actuel, remettant en question les règles du jeu (…) Cette intervention gouvernementale crée un précédent très dangereux, car elle ouvre la porte à des violations des règles et à la répétition des graves erreurs du passé. L’Atlético de Madrid maintient son engagement de rigueur et de gestion responsable. Sans règles claires et égales pour tous, il n’y a pas de concurrence loyale possible.»

Florentino Perez est soutenu par Laporta

Le club de Las Palmas a, de son côté, jugé que les règles économiques mises en place ont été bafouées. «La résolution émise hier par le Conseil Supérieur des Sports (CSD) nous a surpris défavorablement et depuis à l’UD Las Palmas, nous exprimons notre désaccord absolu. Nous considérons que cette décision représente un grave danger pour l’intégrité de la compétition et crée un précédent inquiétant qui pourrait déstabiliser les fondements du football professionnel dans notre pays». Et si de nombreux clubs se sont donc opposés à l’inscription d’Olmo et Pau Victor, ce n’est pas le cas du grand rival le Real Madrid. Bien au contraire. Sport révèle que Florentino Perez, contrairement aux présidents du Séville FC, de Bilbao ou de l’Atlético, a été l’un des seuls à soutenir les manœuvres de Laporta pour inscrire les deux joueurs.

Le quotidien catalan explique que Joan Laporta est aujourd’hui le seul allié du président du Real Madrid concernant son projet de Super Ligue. C’est Laporta qui souhaite continuer de soutenir Florentino Pérez dans ce projet et non pas le Barça. Le président madrilène suit aussi attentivement les informations sur l’avenir de Laporta à la tête du Barça et il aimerait qu’il reste encore au club pour lui permettre de garder un soutien important dans son projet contre l’UEFA. Le Real Madrid s’attendait d’ailleurs à une décision positive de la part du CSD concernant l’inscription de Olmo et Pau Victor et a voulu se montrer discret sur son soutien au Barça pour ne pas faire polémique…