L’OL renvoie Jeffinho à Botafogo !

Après les annonces des arrivées du gardien de but Lucas Perri (26 ans) et du défenseur central Adryelson (25 ans), l’Olympique Lyonnais va également fournir un de ses joueurs à Botafogo, encore dans un deal made in John Textor. En effet, alors qu’il était recruté à Botafogo par l’Olympique Lyonnais l’hiver dernier moyennant 10 millions d’euros, Jeffinho (23 ans) va déjà plier bagage pour retourner dans son ancien club.

«L’attaquant Jeffinho est de retour à Botafogo ! La négociation, fruit de la culture collaborative entre les clubs faisant partie d’Eagle Football Holdings, a vu le retour du joueur de 24 ans prêté par l’Olympique Lyonnais jusqu’à fin 2024. Jeffinho reprendra sa carrière au Glorioso le 7 janvier, date de la re-présentation du groupe pour la saison 2024. L’attaquant portera à nouveau le numéro 47. Félicitations, Jeffinho !», explique le communiqué du club brésilien.

Jeffinho n’aura pas brillé à l’OL

L’occasion pour Jeffinho de se relancer et de retrouver de la confiance dans un Championnat et dans un club qu’il connaît bien. Malgré l’échec dans l’obtention du titre de Champion du Brésil, Botafogo est qualifié pour la Copa Libertadores, ce qui offre aussi à Jeffinho un moyen adéquat pour maintenir un certain niveau de compétitivité en Amérique du Sud. Il s’agit d’ailleurs d’un prêt sec, sans option d’achat.

Disputant 21 matches du côté de l’Olympique Lyonnais depuis janvier dernier pour seulement 3 buts et 3 offrandes, l’ailier gauche n’aura pas apporté satisfaction. Le Brésilien était d’ailleurs devenu un des derniers remplaçants en attaque dans l’esprit de Pierre Sage avec 2 apparitions (1 but) et 28 minutes disputées depuis l’intérim du technicien lyonnais. Son départ, en plus des pertes de Mama Baldé (Guinée-Bissau) et Ernest Nuamah (Ghana) à la Coupe d’Afrique des Nations, pourrait également obliger l’OL à renforcer ce poste durant ce mercato hivernal.