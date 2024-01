L’OL s’offre les Brésiliens Lucas Perri et Adryelson !

Que la première partie de saison de Ligue 1 fut compliquée pour l’Olympique Lyonnais. Après avoir occupé la place de lanterne rouge du classement durant plusieurs semaines, marquées par les passages ratés de Laurent Blanc puis Fabio Grosso, les Gones ont su redresser la barre en enchaînant trois victoires en dix jours - sans encaisser le moindre but contre Toulouse (2-0), Monaco (1-0) et Nantes (1-0). Une série positive lancée par l’arrivée sur le banc de l’intérimaire Pierre Sage, directeur du centre de formation rhodanien, qui a su insuffler un nouveau souffle au sein d’un effectif en manque de confiance. 9 points pris sur 15 possibles : un bilan comptable qui permet à l’OL de sortir de la zone de relégation et de vivre une trêve hivernale un peu plus tranquille.

Mais ce n’est pas le cas de la direction sportive, qui doit travailler pour renforcer l’effectif au mieux pour sécuriser la place du club dans l’élite. Pour ce faire, l’équipe de Matthieu Louis-Jean va se servir du côté d’une autre équipe de l’Eagle Football de John Textor : Botafogo. Après Jeffinho, arrivé en janvier dernier contre 10 M€, deux autres Brésiliens arrivent dans le Rhône en provenance de l’Estrela Solitária : Lucas Perri et Adryelson. En effet, respectivement âgés de 26 et 25 ans, le gardien de but et le défenseur auriverdes viennent ainsi étoffer une défense, certes plus solides depuis quelques semaines, mais bien malade en début de saison, la 16e du championnat avec 27 buts encaissés, à égalité avec Metz, devant Nantes (28) et Clermont (35).

Deux renforts pour l’arrière-garde

Mais ils n’arriveraient pas pour jouer les premiers rôles dès leur arrivée, prévue d’ailleurs ce dimanche du côté du Groupama OL Training Center. En vue de concurrencer davantage l’international portugais Anthony Lopes (33 ans) et pour préparer l’avenir du club, Lucas Perri, international de la Seleçao puisque déjà convoqué par Diniz (0 sélection cependant) sera d’abord le numéro 2 dans les cages rhodaniennes. Bonne nouvelle d’ailleurs pour Lyon, puisqu’il est détenteur d’un passeport italien et ne sera pas considéré comme extracommunautaire. De son côté, Adryelson est également l’un des piliers de l’arrière-garde de Fogo, puisqu’il y a été un titulaire indiscutable l’an passé (58 titularisations sur autant de matches joués). A eux deux, ils auront coûté environ 20 millions d’euros.

«L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer les arrivées, en provenance de Botafogo, du gardien de but Lucas Perri et du défenseur central Adryelson pour un montant, respectivement, de 3,250 M€ et 3,580 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 50% sur un éventuel futur transfert. Appelés pour la première fois en sélection brésilienne cette saison, les deux joueurs internationaux se sont engagés avec l’Olympique Lyonnais jusqu’au 30 juin 2028. L’Olympique Lyonnais se réjouit de pouvoir accueillir Lucas Perri et Adryelson, qui deviendront les 25e et 26e joueurs brésiliens de l’histoire à porter le maillot de l’OL.», peut-on lire dans le communiqué du club auriverde. Un joli double coup réalisé par l’OL, qui espère débuter l’année 2024 aussi bien qu’il a terminé 2023.