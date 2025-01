Le vestiaire du FC Barcelone bouillonne de rage contre Joan Laporta

« C’est une situation compliquée, pour eux et pour nous, entame le capitaine brésilien. C’est compliqué et délicat, on essaye que ça ne soit pas si difficile pour eux. J’espère que ça se règlera vite. On doit avoir confiance. Le club est positif. Ce qui se passe avec Dani et Pau ça nous touche, je ne vais pas vous mentir. Si j’étais dans un autre club et que je voyais ce qui se passe avec eux, j’hésiterais à venir ici». Les propos de Raphinha sur la situation de ses coéquipiers Dani Olmo et Pau Victor ont énormément fait parler mardi après-midi.

Derrière, Joan Laporta est même allé voir le Brésilien, et les deux hommes ont discuté avant le début de l’entraînement. Si on ne sait pas vraiment ce dont quoi ont parlé les deux hommes, une chose est sûre : le vestiaire du Barça commence à en avoir marre du président barcelonais. À commencer par Dani Olmo et Pau Victor, les principales victimes de la mauvaise gestion de l’avocat catalan.

Le vestiaire s’agace

Et ils ont le soutien du vestiaire. Les propos de Raphinha en public ne sont d’ailleurs pas un hasard. Comme l’indique la Cadena COPE, les joueurs du FC Barcelone sont énervés de la gestion de cette affaire de la part des dirigeants. La sortie de Raphinha était donc plutôt calculée, et elle reflète bien ce que pensent ses coéquipiers, solidaires de Pau Victor et de Dani Olmo. Sport confirme et évoque même des « moments de tension maximale ».

Les joueurs reprochent à leur boss un manque de réponses et un manque de transparence, et qu’au-delà d’Olmo et Victor, la situation financière du club met en danger tut le monde. Déjà très critiqué par une partie de la presse locale et par beaucoup de socios, Joan Laporta est en train de perdre la confiance du vestiaire, dont il était pourtant assez proche jusqu’ici…