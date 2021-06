Hongrie - Portugal : les compositions officielles

La première journée s'achève ce mardi avec le Groupe F. En attendant le choc entre la France et l'Allemagne à 21h, la Hongrie reçoit le Portugal dans son antre de la Puskás Aréna. A domicile, les Magyars optent pour un 3-5-2 avec Péter Gulácsi dans les buts derrière Attila Fiola, Willi Orban et Attila Szalai. Les rôles de pistons sont assurés par Endre Botka et Gergő Lovrencsics tandis qu'on retrouve Ádám Nagy, László Kleinheisler et András Schäfer dans l'entrejeu. Enfin, Roland Sallai et Ádám Szalai sont associés en attaque.

Le Portugal de son côté mise sur un 4-2-3-1 avec Rui Patricio comme dernier rempart. Devant lui, Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias et Raphaël Guerreiro prennent place. Danilo Pereira et William Carvalho assurent le double pivot. Seul en pointe, Cristiano Ronaldo est soutenu par Bernardo Silva, Bruno Fernandes et Diogo Jota.

Les compositions

Hongrie : Gulacsi - Fiola, Orban, Szalai - Botka, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Lovrencsics - Szalai, Sallai

Portugal : Patricio - Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro - Danilo, Carvalho - Silva, Fernandes, Jota - Ronaldo