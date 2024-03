LdC (F) : le PSG gifle le BK Häcken et retrouvera l’OL dans le dernier carré

Après l’avoir emporté lors du match aller en Suède (1-2), les féminines du PSG espéraient confirmer ce résultat acquis la semaine passée pour rejoindre le dernier carré de la Ligue des champions. Accrochées en début de match malgré une première alerte signée Katoto, les Parisiennes prenaient d’ailleurs l’avantage avant la première demi-heure de jeu grâce à Chawinga (1-0, 27e) et se donnaient un peu plus d’air. Devant à la pause, le PSG allait finalement totalement sécuriser sa qualification au retour des vestiaires.

Servie en retrait, Albert, actuellement en pleine polémique, réalisait le break en logeant le cuir dans la lucarne adverse (2-0, 70e). Dans la foulée, Katoto, d’une tête plongeante décroisée, trompait Falk et parachevait la victoire des siennes (3-0, 74e). Avec ce succès (3-0, 5-1 sur les deux rencontres), le PSG se qualifie facilement et retrouvera donc l’OL dans le dernier carré. De son côté, le Barça affrontera Chelsea pour un remake des demi-finales de l’an passé (1-0 ; 1-1) les 20 et 27 avril prochain et tentera d’atteindre une cinquième finale en six ans.