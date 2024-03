Une joueuse du PSG au cœur d’une énorme polémique sur fond d’homophobie

Korbin Albert vit des dernières heures pour le moins agitées… Star des États-Unis, la milieu du Paris Saint-Germain est, en effet, au coeur d’une énorme polémique après avoir partagé un post homophobe et transphobe sur les réseaux sociaux. Un choix qui n’a pas manqué de faire réagir plusieurs ambassadrices reconnues de la cause LGBTQ+… «Pour les personnes qui veulent se cacher derrière leurs croyances, je poserais juste une question : est-ce que vous rendez l’environnement plus sûr et plus inclusif, en faisant ressortir le meilleur de chacun ? Parce que si ce n’est pas le cas, tout ce en quoi vous croyez, c’est la haine. Et les enfants se suicident littéralement à cause de cette haine. Réveillez-vous putain !» a ainsi lancé Megan Rapinoe sur Instagram.

La suite après cette publicité

Âgée de 20 ans, Albert se retrouve donc dans une tempête médiatique même si son clan a tenté de justifier ce partage en précisant que l’Américaine, très chrétienne, croyait seulement partager un contenu religieux. L’Equipe ajoute, de son côté, que la joueuse parisienne devrait s’exprimer dans les prochaines heures pour justifier son point de vue. Ambiance…