Qualifs Euro 2024 : l’Angleterre gifle la Macédoine du Nord, l’Irlande domine Gibraltar, la Suisse se fait surprendre par la Roumanie

La quatrième journée des éliminatoires de l’Euro 2024, qui aura lieu en Allemagne, offrait un nouveau multiplex. Si la France affrontait la Grèce dans le même temps, plusieurs autres rencontres débutaient à 20h45. Parmi elles, l’Angleterre recevait la Macédoine du Nord. Les Three Lions ne laissaient aucune chance à leur adversaire avec une première période de haute volée. Les joueurs de Gareth Southgate inscrivaient trois premiers buts par l’intermédiaire de Harry Kane, Bukayo Saka et Marcus Rashford avant que les deux premiers nommés se fendent d’un doublé et d’un triplé après la pause. Score final : 7 à 0 pour l’Angleterre qui gifle la Macédoine du Nord.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres de ce multiplex, l’Irlande recevait Gibraltar alors que les deux nations font partie du même groupe que la France. Cette rencontre était donc à surveiller pour les Français. Et les Irlandais s’imposaient d’ailleurs sur le même score que l’équipe de France (3-0). La Suisse, de son côté, dominait l’essentiel de la rencontre face à la Roumanie avant de se faire rattraper en toute fin de match (2-2). Enfin dans les dernières affiches de la soirée, la Turquie et Israël prenaient respectivement le meilleur sur le Pays de Galles (2-0) et Andorre (2-1). La Slovénie et le Danemark se quittaient dos à dos (1-1) tandis que l’Irlande du Nord se faisait surprendre par le Kazakhstan (0-1).

À lire

Angleterre - Macédoine du Nord : les compositions officielles

Les résultats complet de ce multiplex :

Angleterre 7-0 Macédoine du Nord : Harry Kane (29e et 73e), Bukayo Saka (38e, 47e et 51e), Marcus Rashford (45e), Phillips (64e)

La suite après cette publicité

Suisse 2-2 Roumanie : Amdouni (28e et 41e) / Mihaila (89e et 90e+2)

Irlande 3-0 Gibraltar : Johnston (52e), Ferguson (59e), Idah (90e+2)

Turquie 2-0 Pays de Galles : Nayir (72e), Güler (80e)

Slovénie 1-1 Danemark : Sporar (25e) / Höjlund (42e)

Irlande du Nord 0-1 Kazakhstan : Aimbetov (88e)

Israël 2-1 Andorre : Shlomo (42e), Solomon (61e) / Rosas (52e)

Biélorussie 2-1 Kosovo : Morozov (73e), Ebong Ngome (75e) / Muriqi (87e, s.p.)