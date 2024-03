Le PSG réclame 150M€ à Mbappé, la grave accusation du Real Madrid contre le Barça

Le PSG en veut à Mbappé

Nasser Al-Khelaifi ne digère pas le départ libre de sa star Kylian Mbappé. Si le président du PSG a perdu une bataille, il n’a pas perdu la guerre. Comme le relaye AS dans ses pages intérieures, si le Français partira libre cet été, le PSG compte bien négocier un pourcentage de sa prime à la signature au Real Madrid, en plus des primes sur lesquelles il va s’asseoir. Un montant qui se situerait entre 100 et 150M€, rappelle le quotidien espagnol. Plus les jours passent, plus la fracture entre Mbappé et le PSG s’intensifie. Chez les supporters parisiens, un groupe d’ultras s’est présenté devant le Parc des Princes avec une banderole l’interpellant avec le message suivant : «vivement le 30/06», soit la date de la fin de son contrat avec le club de la capitale. Grosse ambiance avant le 8ème de finale retour de la LDC face à la Real Sociedad…

Le Real Madrid crie au complot

Le Real Madrid ne décolère pas. Même après le nul 0-0 du Barça face à l’Athletic. Le journal AS relaye la clameur de Madrid dans ses pages intérieures et la grave accusation du club madrilène contre le Barça après la fin de match hallucinante face à Valence. La question de l’arbitrage était déjà un sujet particulièrement sensible et ce qu’il s’est passé à Mestalla n’a fait qu’accentuer tout ça. Au sein du club madrilène, on considère que les déclarations de Laporta et de Xavi il y a un mois ont eu un effet direct ces derniers jours. Le Real Madrid était notamment accusé d’être avantagé par les arbitres. Résultat depuis, la Casa Blanca a perdu six points, estime-t-on au sein du club. On risque certainement de continuer à entendre parler de cette affaire.

Guardiola est gaga de Foden

Pep Guardiola peut remercier Foden, héros lors du derby remporté face à Manchester United (3-1). L’entraîneur l’a encensé comme rarement, le qualifiant tout simplement de meilleur joueur de la Premier League. C’est le facteur «feel good» de City lance le Manchester Evening News, tout dans le jeu de mots. L’Anglais a livré une véritable masterclass avec un bijou sur le but de l’égalisation, en réponse au coup de canon de Marcus Rashford. Celui qu’on surnomme désormais le sniper est en Une de tous les tabloïds anglais à l’instar du Daily Mirror ou encore du Daily Express qui parle d’un «tireur aiguisé». Une sacrée performance pour celui qui a été nommé joueur du mois en Premier League.