PSG : Nasser al-Khelaïfi l’a très mauvaise contre Kylian Mbappé !

Après sept années de bons et loyaux services, Kylian Mbappé, meilleur buteur de l’histoire du club parisien (244 buts en 293 matches) a décidé de quitter les Rouge et Bleu à la fin de la saison. Comme nous vous le révélions le 7 janvier dernier en exclusivité, le champion du monde 2018 a ainsi donné son accord pour rejoindre le Real Madrid, favori de longue date pour accueillir l’international français (75 sélections, 46 buts). À l’heure où la fracture entre le Bondynois et le champion de France en titre semble de plus en plus grande, cette issue ne passe clairement pas en haut lieu…

Si nous vous indiquions récemment que Nasser al-Khelaïfi était frustré d’un tel scénario, le président parisien s’est depuis fait une raison, qui plus est face à la fermeté de son joueur, sûr de son choix. Pour autant, ce refus de Kylian Mbappé de prolonger dans la Ville Lumière est aujourd’hui vécu comme un énorme échec. Dans cette optique et à l’instar du bras de fer passé opposant les hautes sphères franciliennes à un certain Adrien Rabiot, L’Equipe précise, de son côté, que le boss du PSG ne digère pas le choix de sa star.

Nasser al-Khelaïfi se sent trahi !

«On ne dit pas non à Nasser al-Khelaïfi ou au Qatar», explique, à ce titre, un connaisseur de l’émirat avant de poursuivre : «d’ordinaire, quand ils veulent quelque chose, ils l’obtiennent. Le refus de Mbappé est vécu comme un affront, une trahison». Un sentiment d’humiliation d’autant plus important que le dirigeant parisien avait, jusqu’alors, tout mis en œuvre pour conserver le numéro 7 tricolore. En effet, que ce soit sur le mercato ou en décidant de faire venir Luis Campos, conseiller football, Olivier Gagne, l’adjoint de Campos, mais également Julien Maynard, responsable de la communication, NAK a travaillé d’arrache-pied dans cette mission séduction.

Oui mais voilà, s’il était, dans un premier temps, parvenu à ses fins avec la prolongation de son protégé en mai 2022, Nasser al-Khelaïfi va cette fois-ci devoir s’incliner, et ce malgré un salaire démentiel proposé à la star parisienne et les départs actés de Neymar ou encore Lionel Messi. Désormais contraint d’envisager le futur sans l’ancien Monégasque, le Paris-Saint Germain va devoir tourner la page et se lancer dans une nouvelle ère. Avant cela, il faudra cependant valider, mardi soir, une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Reste désormais à savoir comment Luis Enrique gérera le cas du Bondynois, quelques heures après l’épisode houleux vécu en terres monégasques…

