PSG, Real Madrid : les dessous de la décision de Kylian Mbappé

Une nouvelle ère est sur le point de débuter au Paris Saint-Germain. Après sept années de bons et loyaux services, Kylian Mbappé, meilleur buteur de l’histoire du club parisien (243 buts en 290 matches) a décidé de quitter les Rouge et Bleu à la fin de la saison. Comme nous vous le révélions le 7 janvier dernier en exclusivité, le champion du monde 2018 a ainsi donné son accord pour rejoindre le Real Madrid, favori de longue date pour accueillir l’international français (75 sélections, 46 buts). Dans cette optique et si les médias du monde entier ont empiété le pas, ce jeudi, en relayant l’information selon laquelle l’ancien Monégasque avait enfin informé Nasser Al-Khelaïfi qu’il allait quitter le navire francilien, nous sommes en mesure de vous affirmer que le principal intéressé avait lui pris sa décision bien avant ce mois de février, prévenant également son cercle privé de ce choix fort.

Interrogé en conférence de presse avant de se déplacer sur la pelouse du FC Nantes pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, Luis Enrique, qui attend une communication officielle des différentes parties, refusait malgré tout d’en dire plus. «Je n’ai aucune information à vous donner. Jusqu’à ce que les parties impliquées se prononcent, je ne commenterai pas. Je suis l’entraîneur. Je parlerai quand les parties parleront. On va continuer à travailler. L’équipe est au-dessus de tout le monde, c’est notre message. Le club est au-dessus de toute individualité», lançait ainsi l’ancien sélectionneur de la Roja. Pourtant, à l’heure où nous écrivons ces lignes, l’ombre du doute n’est plus permise et les champions de France en titre préparent déjà une sortie grandiose pour leur protégé. Le dénouement d’un long feuilleton où Nasser Al-Khelaïfi, président de la formation parisienne, aura longtemps espéré une autre issue.

Florentino Pérez a informé certains joueurs

En effet, en septembre dernier, le boss du club de la capitale française avait encore l’espoir de prolonger son numéro 7, lui qui avait trouvé les mots justes quelques mois plus tôt pour convaincre Mbappé de prolonger son bail dans la Ville Lumière. La raison est simple. Comme nous vous le dévoilions dans nos colonnes le 13 août dernier, l’attaquant parisien avait ouvert la porte à une prolongation. De quoi pousser les hautes sphères franciliennes à le réintégrer dans le groupe, au-delà des considérations financières liées à ce dossier. De quoi également amener un optimisme certain du côté de Nasser Al-Khelaïfi. Toujours d’après nos indiscrétions, Nasser Al-Khelaïfi s’est finalement douté du départ de sa star au cours du mois de janvier. Dès lors et si plusieurs sources ont évoqué le fait que le président parisien s’était déjà fait à l’idée de perdre une partie de son investissement il y a quelques années, nous pouvons vous affirmer que sa première réaction en privé a été très négative.

Très certainement frustré d’un tel échec, le dirigeant des Rouge et Bleu s’est depuis fait une raison, qui plus est face à la fermeté de son joueur, sûr de son choix. Et pour cause, à l’inverse du scénario vécu en 2022, le droitier d’1m78 ne changera, cette fois-ci, pas d’avis. Une issue malheureuse pour le PSG mais ô combien espérée par le Real Madrid. En furie à l’idée de voir la star française débarquer en Liga et évoluer du côté de Santiago Bernabéu, la presse espagnole n’a, elle, pas manqué de célébrer cette nouvelle. A noter, à ce titre, que le joyau tricolore pourrait porter le numéro 10 chez les Merengues. Si le club madrilène avait déjà cette intention il y a deux ans, cette possibilité est toujours d’actualité, bien que la direction du club espagnol n’a pas encore tranché définitivement sur ce point.

De son côté et toujours selon nos informations, Florentino Pérez a lui d’ores et déjà informé certains joueurs madrilènes de l’arrivée du Bondynois. Ce dernier a, lui, également prévenu ses coéquipiers de son départ à la veille du déplacement à Nantes dans une prise de parole relativement courte mais concise. Présent au Campus PSG de Poissy, l’ensemble du groupe parisien, pas forcément surpris par cette annonce, a d’ailleurs bien accueilli la décision finale de l’actuel meilleur buteur de Ligue 1. Désormais et pour sceller définitivement le cas Mbappé, une communication officielle commune du joueur et du club est attendue…

