Le PSG prépare la fin de l’ère Kylian Mbappé

Cette fois, l’ombre du doute n’est plus permise. Comme nous le révélions le 7 janvier dernier, Kylian Mbappé va bel et bien quitter le PSG à la fin de la saison et de son contrat. Il en a fait l’annonce cette semaine à un Nasser Al-Khelaïfi, forcément déçu mais pas vraiment surpris. L’attaquant rejoindra le Real Madrid en fin de saison. Cette fois, et contrairement à 2022, il ne changera pas d’avis pour prolonger avec le club qu’il a rejoint en 2017 en provenance de l’AS Monaco.

Après la déflagration de la semaine, le capitaine des Bleus retrouvera les terrains ce soir, avec un déplacement à La Beaujoire pour affronter le FC Nantes. La réaction du public et notamment des supporters parisiens, finalement autorisés à se déplacer, sera scrutée à la loupe. De son côté, le club ne fera pas obstacle à son joueur sur la fin de la saison. Au contraire même. Malgré le coup rude de l’annonce de son départ, le PSG mettra les petits plats dans les grands pour lui offrir la sortie qu’il mérite.

Une grande cérémonie au Parc des Princes

S’il reste encore à s’entendre sur les primes lâchées par le champion du monde (on parle d’une somme estimée entre 100 et 150 M€), cette séparation se fera en bonne intelligence. D’après L’Equipe, Nasser Al-Khelaïfi a toujours espéré une prolongation mais ces dernières semaines, il s’était fait une raison. Il commence déjà à distiller le message en interne de préparer une cérémonie grandiose d’adieu au club en fin de saison. Il s’agit tout de même de célébrer le meilleur buteur de l’histoire du PSG (243 buts en 209 matches).

Le Parc des Princes sera sans doute le théâtre d’un hommage grandiloquent en fin de saison. En attendant, il sera intéressant d’observer la réaction du stade lors des prochains matchs à domicile, en commençant par la réception de Rennes le 25 février prochain. Mbappé lui, a assuré qu’il resterait concentré sur le sportif. Il ne lâchera pas son équipe malgré l’annonce de son départ futur, à commencer par le retour contre la Real Sociedad. Une réaction qui n’étonne pas vraiment, lui le grand amoureux de l’esprit de compétition.