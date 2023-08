PSG : Kylian Mbappé ouvre la porte à une prolongation !

La suite après cette publicité

Gros retournement de situation ce dimanche. Plus tôt dans la matinée, le PSG confirmait ainsi le retour de Kylian Mbappé dans le groupe parisien. Le Bondynois est donc réintégré à l’effectif de Luis Enrique et peut donc, a priori, rejouer sous la tunique parisienne. « Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG - Lorient, le joueur a été réintégré dans l’équipe première d’entraînement ce matin », a ainsi indiqué le club de la capitale.

Et selon nos informations, Kylian Mbappé a ouvert la porte à une prolongation, lui dont le contrat à Paris expire en 2024. L’international tricolore est ainsi en train de changer d’avis. Pour quelles raisons ? Le départ à venir de Neymar - convoité en Arabie saoudite - ainsi que le mercato jugé satisfaisant réalisé par ses dirigeants sont des raisons qui expliquent ce changement de situation.

Les changements réalisés dans l’effectif et ceux à venir d’ici la fin du mois d’août ont donc convaincu le joueur formé à Monaco, qui a en plus vu son ami Ousmane Dembélé débarquer au Parc des Princes. Mbappé pourrait ainsi signer un contrat d’une saison supplémentaire, toujours selon nos informations, et donc être vraiment lié au club parisien jusqu’en 2025.

Des joueurs parisiens ont aussi eu un rôle à jouer dans ce changement d’avis de la star des Bleus, puisqu’ils ont poussé auprès du principal concerné pour le convaincre de prolonger ce contrat. Le PSG se veut en tout cas optimiste désormais. A noter qu’en interne, Kylian Mbappé pousse également pour l’arrivée de Bernardo Silva, même si un transfert du Portugais de Manchester City au PSG s’annonce compliqué à l’heure actuelle…