PSG : Kylian Mbappé réintégré dans le groupe de Luis Enrique !

La suite après cette publicité

C’est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain et ses supporters. En effet, Kylian Mbappé avait été écarté du groupe parisien en voyage cet été pour la tournée estivale en Asie et avait été invité à rejoindre le loft, où il retrouvait Neymar Jr ou encore Marco Verratti quelques jours plus tard. Mais depuis quelques heures, la situation semble s’apaiser entre l’attaquant-vedette, sous contrat jusqu’en 2024 (avec une année en option) et le club de la capitale, tenu en échec à domicile samedi soir par le FC Lorient (0-0) pour la première officielle de Luis Enrique.

Le champion du monde 2018 était d’ailleurs présent dans les tribunes du Parc des Princes pour l’entrée en lice des champions de France en titre dans cette saison 2023-2024 de Ligue 1 aux côtés de la dernière recrue estivale, Ousmane Dembélé. Une présence qui montrait déjà une baisse des tensions avec la direction sportive parisienne, avec qui il était en bras de fer depuis quelques semaines. En effet, le board estimait que le joueur de 24 ans avait déjà trouvé un accord pour rejoindre le Real Madrid à l’issue de son contrat en juin 2024, partant ainsi gratuitement du PSG.

À lire

PSG - Lorient : la première sortie impressionnante de Manuel Ugarte

La fin d’un bras de fer ?

Néanmoins, le feuilleton autour de Kylian Mbappé a pris un tournant intéressant ce dimanche matin. En effet, le PSG annonce que le meilleur buteur de l’histoire du club (212 réalisations en 260 rencontres TCC) a réintégré le groupe professionnel : «après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG - Lorient, le joueur a été réintégré dans l’équipe première d’entraînement ce matin», peut-on lire dans le communiqué. Un retour qui confirme donc une meilleure relation entre les différentes parties.

La suite après cette publicité

De quoi redonner quelque peu le sourire au principal intéressé, qui souhaitait honorer son contrat en disputant cette saison sous le maillot rouge et bleu. Mais également à son nouvel entraîneur Luis Enrique, qui pourra compter sur le talent non négligeable de l’international tricolore (70 sélections, 40 buts), qui n’aurait pas été de trop dans une domination évidente mais non concrétisée face aux Merlus. Pour rappel, la saison passée, KM7 avait fini meilleur buteur de Ligue 1, avec 29 réalisations inscrits, en plus de 6 offrandes délivrées.